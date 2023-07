Wooyeong Jeong ist der erste Südkoreaner in Diensten des VfB – andere Länder waren weitaus häufiger vertreten. Wir blicken auf die Nationen, aus denen die meisten ausländischen Stuttgarter Profis stammten.

Seit Dienstag ist die Liste der VfB-Profis aus anderen Ländern um einen Eintrag reicher: Durch die Verpflichtung von Wooyeong Jeong spielt erstmals ein Südkoreaner in Bad Cannstatt – wobei Jeong als alleiniger Vertreter seiner Heimat beim VfB in guter Gesellschaft ist: Aus mehreren Ländern fand bislang genau ein Profi den Weg nach Stuttgart, unter anderem prominente Akteure wie der Techniker Aleksandar Hleb (Belarus) oder Verteidiger Bradley Carnell (Südafrika).

Aber auch fast vergessene Spieler sind dabei wie Johan Audel – seines Zeichens einstiger Nationalspieler des französischen Übersee-Departements Martinique, der zwischen 2010 und 2013 verletzungsbedingt in Stuttgart auf gerade mal drei Bundesliga-Einsätze kam.

Wie aber sieht es am anderen Ende der Skala aus? Aus welchen Ländern kamen besonders viele VfB-Spieler, die mindestens einmal in einem Pflichtspiel bei den Profis auf dem Feld standen? Das zeigen wir in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken.