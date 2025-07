1 Lazar Jovanovic kommt von Roter Stern Belgrad, war aber in der Rückrunde an den Stadtrivalen OFK ausgeliehen. Foto: IMAGO/Russian Look

Der 18 Jahre junge Flügelspieler Lazar Jovanovic soll zeitnah zum VfB Stuttgart wechseln. Offenbar befindet sich der Transfer in seiner Endphase.











Es ist noch gar nicht so lange her, da hat sich Lazar Jovanovic fußballerisch mit dem VfB duelliert. Das war im vergangenen November, als der 18-Jährige mit seinem Club Roter Stern Belgrad in der europäischen Youth League für U-19-Teams auf die Stuttgarter um Trainer Nico Willig traf – und man sich letztlich mit einem 1:1 trennte.