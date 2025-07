VfB Stuttgart: Angelo Stiller fällt aus – wer jetzt im VfB-Mittelfeld in den Fokus rückt

Bislang war der VfB Stuttgart in der Vorbereitung von größeren Verletzungen verschont geblieben, zumindest das Stammpersonal konnte in aller Regel das volle Pensum absolvieren. Jetzt aber muss Trainer Sebastian Hoeneß einen schmerzlichen Ausfall im zentralen Mittelfeld kompensieren: Angelo Stiller wird fehlen – und das wochenlang, ein Teilriss des Außenbandes im linken Sprunggelenk zwingt den Taktgeber mehrere Wochen zum Aussetzen.

Passiert war das Ganze am Mittwochnachmittag im Trainingslager, als Stiller in einer Spielform ohne Gegnereinwirkung im Rasen hängen geblieben war und direkt im Beisein von Mannschaftsarzt Raymond Best vom Platz humpelte. Die Drähte liefen heiß, mehrere Untersuchungen folgten, inzwischen herrscht Klarheit. Die genaue Ausfallzeit steht noch nicht fest, es wird aber eher eine mittelfristige Sache.

Stiller wird zwar nicht aus dem Trainingslager am Tegernsee abreisen, allerdings erst einmal nicht auf den Platz zurückkehren. Für das Testspiel gegen den FC Toulouse an diesem Samstag wie auch für die Generalprobe eine Woche später gegen den FC Bologna (9. August) steht der Mittelfeldspieler dem Verein zufolge voraussichtlich nicht zur Verfügung. Danach folgt bereits das erste Pflichtspiel der kommenden Saison im Supercup gegen den FC Bayern (16. August). Ob es dafür reicht? Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht zu prognostizieren und auch abhängig vom Heilungsverlauf. „Die Rehamaßnahmen und das anschließende Aufbautraining“, teilt der VfB mit, „erfolgen symptom- und beschwerdeorientiert.“

Der Ausfall trifft den VfB, Stillers Bedeutung für den Rhythmus des Spiels gerade im eigenen Ballbesitz ist unbestritten. Wenig überraschend hatte man daher auch im Mai alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Mittelfeldspieler für das Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld fit zu bekommen. Auch damals war das Sprunggelenk betroffen, allerdings das rechte. Die Punktlandung gelang innerhalb von zwei Wochen, unter Hochdruck und Berücksichtigung der besonderen Bedeutung des Spiels. Seine Teilnahme an der Nations League mit der deutschen Nationalmannschaft sagte Stiller im Anschluss ab.

Neuzugang Chema Andrés könnte in den Fokus rücken

Für die kommenden Wochen und womöglich den Saisonstart stellt sich damit die Frage nach Alternativen für das zentrale Mittelfeld, die es im Kader ja durchaus noch gibt. Zum einen in Person von Yannik Keitel (25), der vor einem Jahr vom SC Freiburg gekommen war und in der zurückliegenden Saison wenig Einsatzzeit erhielt hinter Stiller und Kapitän Atakan Karazor. Im Trainingslager absolviert er derzeit das volle Pensum und zeigt sich zweikampfstark, in seiner Zeit in Freiburg war er phasenweise auch als Innenverteidiger aufgelaufen. Auch Nikolas Nartey (25) gilt als robuster Typ und trainiert gerade beschwerdefrei, hatte in der Vergangenheit aber immer wieder verletzungsbedingt kürzertreten müssen.

Chema Andrés ist seit dieser Woche im VfB-Training. Foto: Baumann

Und dann ist da noch Neuzugang Chema Andrés (20) von Real Madrid, der eigentlich für eine Herausforderer-Rolle vorgesehen war und nun schneller als gedacht in den Fokus rücken könnte. Nach den ersten Eindrücken von Karazor verfügt der Spanier über jene Ballgewandtheit, die auch Stiller auszeichnet. „Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen und ist ein sehr ballsicherer Junge, was zu unserem Spielstil passt“, sagt der Kapitän.

Zugleich ist Andrés gerade erst angekommen, absolviert seine erste Trainingswoche beim VfB, soll und muss sich erst an das Spielsystem gewöhnen. Bei der Club-Weltmeisterschaft zählte er zum Kader von Real – und auch wenn er auf keine Einsatzminuten kam, hat er die Reisekilometer natürlich trotzdem in den Knochen.

„Er ist ein Spieler, der für uns gleich eine Rolle einnehmen soll“, hatte Trainer Sebastian Hoeneß zu Beginn des Trainingslagers betont. „Er bringt trotz seines jungen Alters Qualitäten mit auch für diese Position. Davon sind wir total überzeugt.“ Welche Rolle Andrés letztlich einnehme, so der Trainer, liege auch an ihm selbst. Klar ist: Die Chance auf Spielzeit kommt nun durch die Stiller-Verletzung womöglich schneller als gedacht.