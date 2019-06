1 Alles Wissenswerte zur VfB-Saisonvorbereitung. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart nimmt die Saisonvorbereitung auf – die Zweitligasaison steht schon vor der Tür. Wir fassen alles Wissenswerte der kommenden Wochen zusammen.

Stuttgart - Noch steht der VfB-Kader nur in Teilen, den bisher neun Abgängen (Steven Zuber, Alexander Eswein, Hans Nunoo Sarpei, Christian Gentner, Benjamin Pavard, Andreas Beck, Dennis Aogo, Anto Grgic, Ron-Robert Zieler) stehen erst vier Zugänge gegenüber (Mateo Klimowicz, Philipp Klement, Atakan Karazor, Pascal Stenzel), dazu kommen wohl Orel Mangala und Marcin Kaminski zurück.

Lesen Sie hier: Das ist der VfB-Kader – Stand jetzt

Die Vorbereitung nimmt der VfB dennoch auf. Bereits an diesem Mittwoch stehen die Laktattests an, am Donnerstag folgt nach einem Kinder-Showtraining (14 Uhr) der öffentliche Trainingsauftakt (16 Uhr) mit der Präsentation der neuen Jako-Trikots. Sein erstes Testspiel bestreitet der VfB am Sonntag (16 Uhr) in Ilshofen gegen Hohenlohe-Auswahl, anschließend geht es ins Trainingslager in Kitzbühel, wo der neue Trainer Tim Walter sein Team bis 29. Juni fordern wird. Von 6. bis 12. Juli ist ein weiteres Trainingslager in der Schweizer Bodenseeregion angedacht, das der VfB aber noch nicht offiziell bestätigt hat. Fix sind jedoch die Testspiele davor am 5. Juli (19 Uhr) Testspiel bei der TSG Backnang zu deren 100-Jahr-Jubiläum und am 13. Juli (20.15 Uhr) beim Schweizer Vizemeister FC Basel.

Wann startet die zweite Liga?

Der erste Zweitliga-Spieltag ist von 26. bis 29. Juli angesetzt. Wann genau und gegen wen der VfB zum Auftakt spielen wird, gibt die Deutsche Fußball Liga (DFL) am 28. Juni bekannt. Nach zwei Partien in der zweiten Liga steht dann die DFB-Pokal-Begegnung beim Drittligisten Hansa Rostock auf dem Programm (zwischen 9. und 12. August).

Alle Termine im Überblick

19. Juni | Leistungstests am VfB-Clubzentrum (ganztägig, nicht-öffentlich)

20. Juni | Öffentlicher Trainingsauftakt und Präsentation der neuen Trikots (14 Uhr) im Robert-Schlienz-Stadion

23. Juni | Testspiel: Auswahl Hohenlohe – VfB beim TSV Ilshofen (16 Uhr)

28. Juni | Spielplan wird vorgestellt (ca. 13 Uhr)

23. – 29. Juni | Trainingslager in Kitzbühel, Österreich

5. Juli | Testspiel: TSG Backnang – VfB bei der TSG Backnang (19 Uhr)

6. – 12. Juli | Trainingslager in der Schweizer Bodenseeregion, vermutlich St. Gallen

13. Juli | Testspiel: FC Basel – VfB im St. Jakob-Park in Basel (20.15 Uhr)

14. Juli | Mitgliederversammlung (MBA, 13 Uhr)

26. – 19. Juli | Saisonstart 2. Liga

9. -12. August | 1. Runde DFB-Pokal