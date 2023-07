1 An diesem Donnerstag bittet VfB-Trainer Sebastian Hoeneß die Stuttgarter Profis zum ersten Training der Vorbereitung. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB legt wieder los. Welche Rückkehrer werden an diesem Donnerstag zum Start der Vorbereitung auf dem Trainingsplatz stehen? Und welche Spieler fehlen noch? Ein Überblick.









Vier Wochen und drei Tage nach der Rettung in der Relegation nimmt der VfB Stuttgart an diesem Donnerstag das Training wieder auf, um sich auf seine 57. Saison in der Fußball-Bundesliga vorzubereiten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Auftakt.