1 Chris Führich (re.) im Pokalspiel des VfB Stuttgart bei Dynamo Dresden. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Er kam im Sommer 2021 zum VfB Stuttgart – und sollte unter anderem den damaligen Abgang von Nicolas Gonzalez kompensieren. Was daraus wurde? Eine Saison mit einigen Rückschlägen. Vor allem verletzungsbedingt. Nun nimmt Offensivspieler Chris Führich einen neuen Anlauf in Stuttgart – und blickt im Interview auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga.