VfB Stuttgart: Alexander Nübel kündigt baldige Rückkehr an

20 Bundesligapartien und vier Pokalspiele in Folge gab es keinen Zweifel, wer beim VfB Stuttgart zwischen den Pfosten steht: Alexander Nübel war gesetzt. Der Torhüter gab der Mannschaft Rückhalt und konnte insgesamt sechs Mal eine „weiße Weste“ bewahren, blieb also ohne Gegentor. Doch seit drei Pflichtspielen vertritt ihn Fabian Bredlow, die etatmäßige Nummer zwei. Nübel hatte sich im Spiel gegen den SC Freiburg verletzt, war gegen den Pfosten geprallt. Hüftprobleme lassen seitdem einen Einsatz nicht zu.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart in der Champions League Als Cacau gegen den FC Barcelona traf Der VfB Stuttgart empfing im Februar 2010 den FC Barcelona in der Champions League. Die Schwaben hatten die Katalanen am Rande einer Niederlage. Ein Rückblick.

Doch nun scheint er Licht am Ende des Tunnels zu sehen. „Endlich läuft es etwas besser. Die ersten zehn Tage nach Verletzung waren gar nicht gut. Da ging gar nichts“, sagte Nübel im Vorfeld der Partie gegen den 1. FC Köln. „Doch an diesem Samstag konnte ich wieder torwartspezifische Übungen machen. Ich hoffe, dass ich nicht mehr allzu lange raus bin“, so Nübel weiter. „Es nervt, aber Verletzungen gehören eben dazu“, so der 27-Jährige achselzuckend. In der kommenden Woche will er wieder voll mit dem Team trainieren. Und dann mithelfen, dass der VfB seine gute Saison erfolgreich zu Ende spielen kann.

„Unsere Saison läuft bisher sehr gut. Dass gute Jungs hier sind, das wusste ich. Dass es so gut läuft, war nicht abzusehen. Jetzt sind wir im Flow und schauen, dass wir dort auch bleiben“, so Nübel, der auch die Gründe nannte, warum der VfB aus seiner Sicht so gute Leistungen abliefert: „Unser Zusammenhalt ist gut, im Training ist Druck drauf, es auf es macht Spaß, wir arbeiten seriös.“