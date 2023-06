1 Hamadi Al Ghaddioui hat bisher zwei Pflichtspieltore für den VfB erzielt. Foto: Baumann

Der VfB-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui spielte mit 20 Jahren noch in der Bezirksliga – und arbeitete sich Liga für Liga hoch. Jetzt trifft er auf seinen Ex-Club Regensburg und hat zuvor auf spezielle Weise den Anschluss verloren.









Stuttgart - Den Möglichkeiten zur Telefonnummern-Pflege scheinen ja kaum Grenzen gesetzt. Man kann sie sich merken, sie fein säuberlich in einem Büchlein auflisten – oder auf einer digitalen Wolke abspeichern. Doch Hamadi Al Ghaddioui hat sich für keine dieser Möglichkeiten entschieden. Und so bleibt sein Telefon vor dem Wiedersehen mit den alten Kollegen von Jahn Regensburg an diesem Samstag (13 Uhr) erst mal stumm.