1 Trainer Nico Willig und seine U19 haben ein Spitzenspiel vor der Brust. Foto: picture alliance/dpa/Soeren Stache

Die U19 des VfB Stuttgart hat den Spitzenreiter 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Mit einem Sieg könnte die Willig-Elf in der Tabelle vorbeiziehen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht in der U19-Bundesliga auf dem dritten Tabellenplatz und ist in Lauerstellung hinter Tabellenführer 1. FSV Mainz 05, die nur einen Punkt mehr auf der Habenseite verbuchen. Mit einem Sieg an diesem Samstag (14 Uhr) könnte der VfB-Nachwuchs, der die letzten vier Spiele gewonnen hat, an den Mainzern vorbeiziehen.

„Ich hoffe, dass wir so eine Leistung bringen wie zuletzt gegen Freiburg“, sagt Trainer Nico Willig. „Wenn uns das gelingt, dann haben wir vielleicht auch eine Chance in diesem Spitzenspiel“. Unsere Redaktion ist vor Ort auf dem Vereinsgelände des VfB Stuttgart und tickert die Partie vom Spielfeldrand live.