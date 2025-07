VfB Stuttgart: 44 Tage nach dem Pokalsieg: Der Schweiß fließt bei den VfB-Profis

Das erfolgreiche DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld (4:2) wird bereits mehr als einen Monat zurückliegen, wenn der VfB-Chefcoach Sebastian Hoeneß seine Spieler an diesem Mittwoch (15.30 Uhr) zum ersten Training auf Platz eins des Clubgeländes um sich versammelt. Das Interesse ist dabei ungebrochen. Schließlich waren die aus organisatorischen Gründen auf 1000 Fans limitierten Eintrittskarten, die der VfB über seinen Ticketshop kostenlos in Umlauf gebracht hatte, schnell vergriffen.

Die Spieler sind bereits seit Montag oder Dienstag da. Je nachdem, wann sie vom Club für den obligatorischen Leistungstest eingeteilt worden sind, mithilfe dessen die physische Fitness und weitere Körperdaten für jeden VfB-Profi erhoben werden. Zu diesem Zwecke ging es für die ersten Spieler 44 Tage nach Berlin unter anderem mit Atemmaske auf das Laufband.

An diesem Mittwoch widmet sich die Mannschaft auf dem Platz dann erstmals der Arbeit mit dem Ball. Fehlen werden allein die Nationalspieler Deniz Undav, Angelo Stiller und Alexander Nübel sowie Ermedin Demirovic, die aufgrund ihrer Einsätze für die A-Teams noch bis Samstag Urlaub haben. Der vom FC Bayern umworbene Nick Woltemade steigt – wenn überhaupt – am 28. Juli zum Start des Trainingslagers beim VfB ein.

Zwei Testspiele stehen bislang fest: So tritt die Hoeneß-Elf am Samstag (15 Uhr) beim Verbandsligisten SV Fellbach an; zwei Wochen später (26. Juli, 15.30 Uhr) geht es in Reutlingen gegen Celta Vigo, den Siebten der spanischen Primera División.

Vom 28. Juli bis 3. August folgt das Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Am Samstag, den 9. August (17 Uhr), findet die Saisoneröffnung in der MHP-Arena gegen den italienischen Pokalsieger FC Bologna statt. Ehe eine Woche später, am 16. August (20.30 Uhr), an selber Stelle mit dem Supercup gegen den Meister aus München das erste Pflichtspiel der Saison ansteht.