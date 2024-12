25 Die Mannschaft des VfB verabschiedet sich nach dem letzten Spiel des Jahres von den Fans in der MHP-Arena. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Spannend war fast jedes der vergangenen Jahre mit dem VfB Stuttgart. Das Jahr 2024 war aber in vielerlei Hinsicht ein besonderes. Wir blicken zurück – in 24 Bildern.











33 Bundesligaspiele, vier Partien im DFB-Pokal, sechs in der Champions League, dazu das Match im den Supercup im August in Leverkusen – das ist, ganz banal ausgedrückt, das sportliche Jahr des VfB Stuttgart. Aber da war ja so viel mehr. In diesen 44 Partien, aber auch drumherum.