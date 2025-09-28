VfB Stuttgaret beim 1. FC Köln: Mit dieser Elf will Sebastian Hoeneß die neue Herausforderung angehen

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß grübelt über die Aufstellung in Köln. Foto: Baumann

Regenerieren und fokussieren – das ist das Motto beim VfB Stuttgart. Denn nach dem 2:1-Sieg gegen Celta Vigo ist der Fußball-Bundesligist bereits am Sonntag (17.30 Uhr) beim 1. FC Köln gefordert. „Wir haben jetzt wieder mehr Energie im Team und wir klatschen uns wieder verstärkt gegenseitig für gelungene Aktionen ab. Diesen Zusammenhalt gilt es jetzt wieder auf den Platz zu bringen“, sagt der Torhüter Alexander Nübel. Voraussichtlich wird sich vor ihm die Startaufstellung gegenüber dem Auftakt in der Europa League am Donnerstagabend etwas verändern, denn Sebastian Hoeneß will frische Kräfte in der Mannschaft haben. Dennoch betont der Trainer: „Wir freuen uns auf den Sonntag. Spiele in Köln sind aufgrund der Atmosphäre im Stadion immer ein besonderes Erlebnis.“