VfB-Stürmer trifft doppelt: Undav-Sprechchöre in Stuttgart – eine Stadt feiert ihren Helden

Deniz Undav hat Deutschland am Samstagabend gegen die Elfenbeinküste zum Sieg geschossen. In Stuttgart wurde der VfB-Stürmer dafür ausgiebig gefeiert.
Beim Public Viewing im Schlossgarten, vor dem Eiscafé Fragola am Bismarckplatz oder auf der Theodor-Heuss-Straße in der Innenstadt – überall feierten die Menschen am Samstagabend in Stuttgart Matchwinner Deniz Undav. Der Stürmer des VfB Stuttgart erzielte nach seiner Einwechslung beide Treffer für Deutschland und sicherte dem Team von Trainer Julian Nagelsmann so den knappen 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste.