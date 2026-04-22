Der Rems-Murr-Kreis hat beim Wettbewerb „VfB im Ländle“ einen Spitzenrang geholt. Jetzt gibt es limitierte T-Shirts und Hoodies bis 29. April online zu bestellen.
Der Landkreis Rems-Murr hat beim Wettbewerb „VfB im Ländle“ den ersten Platz unter allen teilnehmenden Landkreisen erreicht und landesweit nur hinter dem Stadtkreis Stuttgart abgeschnitten. Als Anerkennung hat der VfB Stuttgart dem Landkreis eine exklusive Fanartikel-Kollektion überreicht. Dazu gehören limitierte T-Shirts und Kapuzenpullis mit dem Design „Dunkelroter Rems-Murr-Kreis“.