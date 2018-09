VfB-Startelf gegen Werder Bremen Eine weitere Chance für Borna Sosa

Von hh 29. September 2018 - 06:00 Uhr

Die richtige Mischung hat Tayfun Korkut in Aufstellungsfragen noch nicht gefunden. „Ich bin weiter auf der Suche“, sagt der VfB-Chefcoach. Wem der Trainer gegen Bremen vertrauen dürfte, steht hier.





Stuttgart - Mit 96 Ballkontakten und fünf Flanken hat sich der blonde Linksfuß Borna Sosa beim Spiel in Leipzig in zwei Kategorien den Stuttgarter Bestwert gesichert. Vor dem eminent wichtigen Heimspiel des VfB gegen den SV Werder Bremen an diesem Samstag (15.30 Uhr) ziert der 20-Jährige zudem das Titelblatt des Vereinsmagazins „Stadion Aktuell“. Dazu lobte Trainer Tayfun Korkut den „mutigen und frischen Auftritt“ des Neuzugangs von Dinamo Zagreb. Es spricht also vieles dafür, dass Sosa dem Startelfdebüt von Leipzig umgehend einen zweiten Einsatz folgen lässt.

Daniel Didavi steht wieder zur Verfügung

„Es wird eine komplett andere Partie. Die Bremer setzen auf eigene Spielentwicklung, Leipzig auf Umschaltspiel“, sagt Korkut zu den Stärken von Werder, das mit drei Siegen und zwei Unentschieden stark gestartet ist. Nach seinen Problemen an der Achillessehne steht Daniel Didavi wieder im Kader, ein Einsatz von Beginn an kommt aber zu früh. Gut möglich ist es derweil, dass Sosa auf der linken Seite vor Emiliano Insua agiert, um seine Offensivstärken voll zu entfalten.