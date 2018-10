VfB-Star Daniel Didavi steigert die Belastung

Von dip 03. Oktober 2018 - 15:33 Uhr

Wertvoller Mann für den VfB Stuttgart: Spielmacher Daniel Didavi Foto: Baumann

Die Trainer bleiben vorsichtig, aber die Tendenz stimmt: Daniel Didavi hat am Mittwoch zum Teil wieder mit der Mannschaft des VfB Stuttgart trainiert. Wird er bis Samstag wieder voll belastbar sein?

Stuttgart - Er hat das Spiel gegen Werder Bremen, das der VfB Stuttgart 2:1 gewann, nicht im Alleingang entschieden. Weil Daniel Didavi jedoch einigen Anteil am ersten Erfolg der Bundesligasaison hatte, stellt sich seit Samstag auch eine bange Frage: Ist der Mittelfeldspieler bereit, am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in Hannover erneut eine starke Vorstellung abzuliefern?

Im Grunde gäbe es daran ja keine Zweifel, weil einem Fußballprofi eine Woche zur Regeneration genügen sollte, um wieder bei Kräften zu sein. Bei Didavi liegt der Fall aber zumindest ein bisschen anders.

Am Samstag soll Didavi wieder auflaufen

Gegen Werder kehrte der 28-Jährige nach einer wochenlangen Zwangspause erst in den Wettkampfmodus zurück. Geplant war eigentlich, dass er nach 60 oder 70 Minuten den Platz wieder verlässt – aufgrund des Spielverlaufs und zwei Verletzungen (Anastasios Donis und Dennis Aogo) war dies aber nicht möglich gewesen. Und: Der entzündete Schleimbeutel an der linken Achillessehne macht Didavi immer noch zu schaffen und verursacht Schmerzen. All das hat Folgen.

Den Auftakt der Trainingswoche verbrachte Didavi auf einem Ergometer im Kraftraum, das Mannschaftstraining fand am Dienstagnachmittag noch ohne den Spielmacher statt. Nun wird die Belastung langsam gesteigert: Am Mittwochvormittag machte Didavi schon wieder Teile der Teameinheit mit, bis Samstag soll es weitere Schritte nach vorn geben, so dass der Rückkehrer (vom VfL Wolfsburg) wieder eine klare Option für die Partie in Hannover ist.