VfB-Sportvorstand zur Transferpolitik Das sind die wichtigsten Aussagen von Michael Reschke

Von red 20. Dezember 2017 - 14:12 Uhr

VfB-Sportvorstand Michael Reschke hat sich zur Situation beim VfB Stuttgart geäußert. Foto: dpa

VfB-Sportvorstand Michael Reschke hat sich in einer Presserunde zu der derzeitigen Situation bei den Roten geäußert. Die wichtigsten Aussagen zur Transferpolitik, zur Leistung der Mannschaft sowie einen Ausblick in die Rückrunde haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Stuttgart - Die Spannung war groß, als der VfB Stuttgart am Mittwoch die Medienvertreter zu einer Presserunde mit Sportvorstand Michael Reschke lud.

Der 60-Jährige betrat um 13 Uhr den Presseraum in der Mercedesstraße und legte auch gleich los.

Hier gibt es die wichtigsten Aussagen von Michael Reschke im Überblick,

Der Sportvorstand über ...

... den Wechsel von Simon Terodde: „Simon ist an uns herangetreten. Für ihn ist die Hinrunde nicht optimal verlaufen. Nun hat sich für ihn eine Tür geöffnet - Heimat, langfristiger Vertrag.“

... die Offensive der Stuttgarter: „Fakt ist: Wir brauchen Torgefahr. Wir freuen uns im Januar auf die Rückkehr von Donis und weiteren Spielern. Und wir beschäftigen uns intensiv mit torgefährlichen Offensivspielern.“

... über Transfers im Allgemeinen: Michael Reschke hofft, in der kommenden Transferperiode adäquate Transfers tätigen zu können. „Wir haben Ideen und arbeiten an allen Ecken und Enden.“ Traditionell gilt die Winter-Transferperiode als schwierig für Vereine, die auf der Suche sind nach Neuzugängen mit entsprechender Qualität. Reschke dazu: „Es gibt immer Lösungen, die interessant sind. Und daran arbeiten wir intensiv.“

... die Sorgen der Fans im Hinblick auf die zuletzt fehlende Torgefahr: „Natürlich verstehe ich die Sorgen und Erwartungen der Fans. Ich kann allen nur versichern, dass wir alles daran setzen werden und alles dafür tun werden, bald sinnvolle Lösungen präsentieren zu können.“

... über Transfers des VfB in der Winterpause: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann aber kein Transfer vermeldet werden. Vorerst gibt es für die VfB-Anhänger also keinen neuen Stürmer unterm Weihnachtsbaum. Ich kommentiere grundsätzlich keine Namen, wir denken in allen Kategorien. Aber um zumindest einen Namen zu nennen: Die Abteilung Cenk Tosun ist unrealistisch; eine Ablöse für einen solchen Stürmer ist derzeit nicht umsetzbar.“

... über den geplatzten Transfer von Maxi Romero: „Irgendwann hast du eine wirtschaftliche Grenze, die in diesem Fall irgendwann deutlich überschritten wurde.“ Romero wird aller Voraussicht nach vom PSV Eindhoven unter Vertrag genommen.

„Ich bin überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen können“

... über die Personalien beim VfB: „Wir werden zwei Spieler nicht mit ins Trainingslager nehmen, die momentan auch schon von anderen Vereinen beobachtet werden. Dies sind Ebenezer Ofori und Anto Grgic. Wir haben die Verträge mit Matthias Zimmermann und Benjamin Pavard verlängert.“ Der Franzose unterschreibt bis 2021.

... über die Leistung des VfB: „Ich finde die Mentalität der Mannschaft gut. Wenn man sich die vier Bundesliga-Niederlagen in Folge anschaut, haben wir - bis auf die erste Hälfte gegen Leverkusen - über weite Strecken ordentlich gespielt. In Mainz fand ich die ersten 30 Minuten allerdings erschreckend. In der Gesamtschau muss man sagen: Wir haben jeden unserer 17 Punkte absolut verdient geholt - da war nichts glücklich.“

... über die Ambitionen in der Rückrunde: „Ich bin überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen können. Auch mit Hilfe derjenigen Spieler, die 2018 nach ihren Verletzungen in den Kader zurückkehren werden. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es immer mal Ausschläge nach oben oder unten geben kann. Das gilt aber nicht nur für uns, sondern für alle Bundesliga-Vereine.“ Reschke betont indes noch einmal: Verstärkungen werden wir dennoch in jedem Fall brauchen. Wir wissen um die Stärke der Konkurrenz.“

Zusammenfassend sagt Reschke: „Ich weiß, vier Liga-Niederlagen in Folge sprechen zunächst einmal nicht gerade für uns. Aber wenn ich die Hinrunde Revue passieren lasse, muss ich sagen: Wir wissen, wo wir stehen. Wir wissen, dass es brutal schwer wird. Es wird eine schwere Rückrunde werden, aber wir werden die Liga halten. Weil wir die Mentalität haben und die Spieler, die ein Gerüst bieten für dieses Team. Und weil wir die richtigen Spieler holen werden.“