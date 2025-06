1 Sorgt gerne für gute Laune: Deniz Undav mit VfB-Kollege Nick Woltemade bei der Nationalmannschaft. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf das Halbfinale in der Nations League in München vor. Deniz Undav sorgt bei der Anreise mit einem speziellen „Accessoire“ für Aufsehen.











Link kopiert



Die Stimmung rund um die deutsche Nationalmannschaft ist vor dem Halbfinale in der Nations League gegen Portugal an diesem Mittwoch in München (21 Uhr/ZDF) exzellent. Wie ein großes Klassentreffen hatte Stürmer Niclas Füllkrug die Atmosphäre beschrieben.