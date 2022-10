1 Die Mercedesstraße wird am Sonntag gesperrt. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Wem es irgendwie möglich ist, der sollte am Sonntag einen großen Bogen um Bad Cannstatt machen, denn zum einen empfängt der VfB Stuttgart um 19.30 Uhr Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin in der Mercedes-Benz-Arena, und außerdem feiert das Volksfest sein Finale – es wird also voll auf den Straßen im Umfeld. Die Polizei warnt vor einem Verkehrschaos.

Die mit Abstand schlechteste Idee ist es, am Sonntag mit dem Auto nach Cannstatt zu fahren. Wegen des Volksfests stünden im Bereich des Neckarparks laut Polizei nur sehr wenige Parkplätze zur Verfügung, zudem sei die Mercedesstraße bereits ab 9 Uhr zwischen der Talstraße und der Mercedes-Jellinek-Straße für den Individualverkehr gesperrt, so die Polizei. Die Sperrung der Rosensteinbrücke tut sein Übriges, sodass Verkehrsteilnehmer bereits bei der Anfahrt mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen müssen. So rät die Stuttgarter Polizei allen Besuchern des Fußballspiels, frühzeitig anzureisen sowie öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Partie gegen Union Berlin kein Risikospiel

Da die Polizei die Partie gegen Union Berlin nicht als Risikospiel klassifiziert, wird die Polizei wohl nicht mit umfangreichem Einsatzgerät wie beispielsweise Wasserwerfer präsent sein, doch im Zusammenhang mit dem Cannstatter Wasen sei es durchaus möglich, dass es zu der einen oder anderen Auseinandersetzung kommen könne.

„Es ist davon auszugehen, dass es so manchen Fan vor der Partie auf das Volksfest zieht“, so Polizeisprecher Stephan Widmann. „Die Kollegen auf dem Wasen und rund um die Mercedes-Benz-Arena bleiben jedenfalls wachsam.“

Da der Abpfiff des VfB-Spiels und das Musikfeuerwerk, das das Cannstatter Volksfest um 21.30 Uhr beendet, nahezu zusammenfallen, ist auch bei der Heimreise mit vollen Straßen und Zügen zu rechnen.