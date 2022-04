1 Zum VfB-Spiel am Samstag werden drei Züge der Sonderlinie S 11 eingesetzt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Bahnhof Bad Cannstatt müssen am Wochenende vier Gleise gesperrt werden. VfB-Fans sollten daher am Samstag mehr Zeit zur An- und Abreise einplanen.















Die Deutsche Bahn verlegt am 1.-Mai-Wochenende im Bahnhof Bad Cannstatt weitere Kabelleitungen. Die Arbeiten dienen als Vorbereitung für den Einbau neuer Weichen. Dazu sperrt die Bahn von diesem Freitag, 29. April, 21 Uhr, bis Montag, 2. Mai, zum Betriebsbeginn die Gleise 5 bis 8. Die Bahn leitet den Fern- und Regionalverkehr über die Gleise 1 bis 4 um, auf denen auch die S-Bahn fährt. Die Linien S 1, S 2 und S­ 3 fahren am Samstag, 30. April, deshalb durchgängig im Halbstundentakt. Auch im Fern- und Regionalverkehr gibt es Fahrplanänderungen. Unter anderem halten die IC/EC-Züge der Linien Frankfurt–Stuttgart–München–Klagenfurt und Karlsruhe–Stuttgart–München am Wochenende nicht im Stuttgarter Hauptbahnhof, sondern ersatzweise in Esslingen. Auch Züge der Unternehmen Go-Ahead und SWEG Bahn Stuttgart GmbH sind aufgrund der Bauarbeiten nicht nach Fahrplan unterwegs oder fallen teilweise auch ganz aus. Reisende werden gebeten, in diesen Fällen auf die S-Bahn auszuweichen.

Drei Züge der Sonderlinie S 11

Betroffen von der Gleissperrung im Bahnhof Bad Cannstatt sind auch VfB-Fans, die mit der S-Bahn zum Heimspiel des Fußball-Bundesligisten anreisen wollen. Die Deutsche Bahn bittet die Zuschauer, sowohl bei der An- als auch bei der Abreise mehr Zeit einzuplanen. Anpfiff des Spiels ist am Samstag, 30. April, um 15.30 Uhr. Da sich die S-Bahn wegen der Bauarbeiten die Gleise mit den Zügen des Fern- und Regionalverkehrs teilen muss, fahren die Linien S 1, S 2 und S 3 nur im Halbstundentakt. Zusätzlich fahren drei Züge der Sonderlinie S 11– zwei vor und einer nach dem Spiel.

Die Bahn empfiehlt den Fahrgästen wegen des erwarteten hohen Fahrgastaufkommens ergänzend, bei An- und Abreise überall wo möglich auch auf den Regionalverkehr über Bad Cannstatt auszuweichen. Das betrifft insbesondere auch Reisende von/nach Herrenberg und Böblingen, die dazu in Stuttgart Hauptbahnhof umsteigen. Zwischen Hauptbahnhof, Stadtmitte und Stadion fahren zudem die Stadtbahnen der Linie U 11 der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Weiterhin appelliert die Bahn an die Stadionbesucher, die mit der S-Bahn an- und abreisen, sich sicher bei durchfahrenden Zügen auf den Bahnsteigen zu verhalten und den gekennzeichneten Sicherheitsabstand zur Bahnsteigkante einzuhalten.

Gedränge an Bahnsteigen befürchtet

Gleiches gilt auch für die Besucher des Frühlingsfests an diesem Wochenende, da die Fern- und Regionalzüge an den Bahnsteigen der S-Bahn vorbeifahren. Mitarbeitende der DB vor Ort werden an den Stationen Bad Cannstatt und Neckarpark zeitweilig präventiv den Zugang zu den Bahnsteigen beschränken oder auch sperren. Die Bahn bittet für die Einschränkungen um Verständnis.

Infos in Echtzeit zu den baustellenbedingten Einschränkungen erhalten Fahrgäste sowohl in der Reiseauskunft auf m.bahn.de , in der App DB Navigator als auch bei bahn.de/reiseauskunft . Auch über die Fahrplanauskunft auf sweg.de und go-ahead-bw.de sind aktuelle Meldungen abrufbar. Für Nutzerinnen des ÖPNV in der Region hat die S-Bahn die App Mobility Stuttgart. Sie bietet zusätzlich die Vernetzung zu umweltfreundlichen Sharing-Angeboten wie Regio-Rad Stuttgart.