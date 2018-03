VfB-Rückblick mit Humor Tayfuns Glücksritter

Von Sebastian Rose 05. März 2018 - 08:00 Uhr

Der VfB Stuttgart gewinnt zum vierten Mal in Folge und kann sich mit dem Sieg beim 1. FC Köln mehr als glücklich schätzen. Unsere Kollegen vom Vertikalpass blicken auf das Spiel zurück.





Stuttgart - Nach einem Unentschieden und drei Siegen wartete die härteste Aufgabe auf Tayfun Korkut: Ein Spiel gegen eine Mannschaft, die in der Tabelle hinter dem VfB Stuttgart steht.

Und es begann genau so wie leidgeprüfte VfB-Fans es vermutet hatten: Die Stuttgarter agierten schläfrig und fehlerhaft, während die Kölner deutlich engagierterzu Werke gingen.

Und so schoss konsequenterweise Claudio Pizarro das 1:0. Jener Pizarro, der nur unwesentlich jünger ist als die VfB-Innenverteidiger Baumgartl und Pavard zusammen.

Zur Abwechslung also mal ein frühes Gegentor und kein frühes Führungstor. Wie würde der VfB damit umgehen? Ungefähr so:

Warum es zur Halbzeit dann trotzdem 2:1 für den VfB stand, wissen vermutlich nur Erik Thommy, Mario Gomez und vor allem Timo Horn, der maßgeblich am 1:2 beteiligt war.

Mit dieser unerwarteten Führung ging der VfB dann auch in die zweite Halbzeit. Apropos unerwartet: Wer bis jetzt immer noch daran zweifelte, dass Tayfun Korkut Wunder vollbringt, wurde in der 57. Minute eines besseren belehrt: Andreas Beck schoss ein Tor. So reagierten VfB-Fans auf den Treffer:

Nicht mal der Anschlusstreffer von Jojic konnte die Stuttgarter Fans noch in Wallung versetzen. Zu routiniert parkt der VfB-Bus inzwischen vor dem Tor.

Mit unserer neuen Serie „VertikalGIF“ wagen wir den etwas anderen Rückblick auf das aktuelle VfB-Spiel. Zusammengestellt wird die Serie von den Bloggern von www.vertikalpass.de, die auch in dieser Saison regelmäßig als Tickerer direkt aus dem Stadion berichten werden.