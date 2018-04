VfB-Rückblick mit Humor Schluss mit lustig!

Von Sebastian Rose 09. April 2018 - 06:00 Uhr

Alles hat ein Ende – nur die Wurst hat zwei: Auch Tayfun Korkuts Serie ist jetzt passé. In unsrem Gif-Spielbericht schauen wir mit Augenzwinkern auf die VfB-Niederlage beim BVB.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart seit acht Spielen unbesiegt, die Borussia aus Dortmund mit einer 0:6 Niederlage in München im Gepäck. Die Vorzeichen für den 29. Spieltag waren eigentlich klar:

Aber, jetzt mal ehrlich: Sie waren echt schön, diese acht Spiele, in denen der VfB Stuttgart so tat, als sei er gar nicht der VfB Stuttgart. Diese acht Spiele, in denen das Team von Tayfun Korkut das erfolgreichste der Liga war - nach den Bayern versteht sich.

Doch nach einem Unentschieden gegen den Hamburger SV und einer klaren Auswärtsniederlage in Dortmund scheint klar: Der VfB ist wieder der VfB. Und zum Glück hat er schon 38 Punkte auf der Habenseite.

Dabei sah es im Westfalenstadion lange Zeit gar nicht so schlecht aus für den VfB. Aber diesmal war das Glück ausnahmsweise auf des Gegners Seite und die Flanke von Pulisic senkte sich kurz vor der Halbzeit perfekt in den Winkel von Ron-Robert Zielers Tor. Ungefähr so:

Dass das Spiel bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff mit dem 2:0 der Dortmunder quasi entschieden war? Geschenkt! Die Borussia war nach der 0:6 Klatsche in München auf Wiedergutmachung aus und der VfB Stuttgart ist bekanntlich sowieso aus dem gröbsten Abstiegskampf raus. Kein Wunder also, dass es bei bestem Wetter etwas ruhiger zuging.

Vielleicht müssen wir einfach akzeptieren, dass der VfB Stuttgart wieder dort angekommen ist, wo er gestartet ist: Als Aufsteiger, der in einem Auswärtsspiel beim Tabellendritten eigentlich keine Chance haben kann. Die Märchenwochen seit dem Amtsantritt von Tayfun Korkut waren toll. Aber wir wussten alle, dass sie nicht ewig andauern, oder?

Die gute Nachricht: Der neue alte VfB Stuttgart hat jetzt in zwei Heimspielen in Folge gegen Hannover und Bremen die große Chance, den Klassenerhalt auch streng mathematisch einzutüten.

Mit unserer neuen Serie „VertikalGIF“ wagen wir den etwas anderen Rückblick auf das aktuelle VfB-Spiel. Zusammengestellt wird die Serie von den Bloggern von www.vertikalpass.de, die auch in dieser Saison regelmäßig als Tickerer direkt aus dem Stadion berichten werden.

