VfB-Profis international So erfolgreich waren die VfB-Nationalspieler

Von Julia Klassen 14. Oktober 2018 - 08:00 Uhr

Die Bundesliga und einige Nachwuchsligen befinden sich in der Länderspielpause. Doch die Nationalspieler sind trotzdem gefordert. Welcher VfB-Spieler mit wem, wo, wie spielte, zeigt die Bildergalerie.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Von wegen Pause: Die Nationalspieler des VfB Stuttgart – vom Bundesligaprofi bis zum U-17-Akteur – waren oder sind derzeit mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und konnten in Länderspielen ihr Können unter Beweis stellen. Die meisten konnten sich dabei schon Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in ihren Ligen holen. Für den Weltmeister Benjamin Pavard und Frankreich wäre das Testspiel gegen Island allerdings fast in die Hose gegangen. Dafür überzeugte Santiago Ascacibar bei seinem zweiten Einsatz für Argentinien. Sowohl für Pavard als auch für Ascacibar kommen die dicken Brocken aber erst noch: Am Dienstag spielt Frankreich in der Nations League gegen Deutschland, Argentinien trifft auf Rekordweltmeister Brasilien. Timo Baumgartl qualifizierte sich derweil mit der deutschen U-21-Auswahl für die Europameisterschaft, sein Arbeitskollege Borna Sosa steht kurz davor.

Wer mit welchem Nationalteam wo und wie lange im Einsatz war, zeigt die Bildegalerie.