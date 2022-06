Stromausfall in Wien, Kroatien ohne Sosa

VfB-Profis in der Nations League

1 In weiten Teilen des zweiten Wiener Bezirks gingen kurz nach 20 Uhr die Lichter aus, das Stromnetz musste neu gestartet werden. Foto: IMAGO/GEPA pictures/ Walter Luger

Ungewöhnlicher Abend für zwei VfB-Profis in der Nations League: Borna Sosa stand für Kroatien nicht im Aufgebot, für Sasa Kalajdzic ging es mit Österreich später los. Warum, das erfahren Sie hier.















Ohne den angeschlagenen VfB-Linksverteidiger Borna Sosa hat sich Kroatien im zweiten Spiel der Nations-League-Gruppe 1 von Frankreich 1:1 (0:0) getrennt. Zunächst gingen die Franzosen durch einen Treffer von Mittelfeldspieler Adrien Rabiot in Führung (52.), dann erzielte der Hoffenheimer Andrej Kramaric in Split per Elfmeter den Ausgleich für die Hausherren (88.).

Sosa stand gegen die Équipe tricolore gar nicht im Aufgebot der Kroaten, die ihre Auftaktpartie mit 0:3 gegen Österreich verloren hatten. Der Grund sind hartnäckige Oberschenkel- und Adduktorenprobleme beim 24-Jährigen, die auch eine Teilnahme des VfB-Profis an den beiden restlichen Nations-League-Partien sehr fraglich machen.

Das Parallelspiel der Österreicher gegen Dänemark mit Sosas Stuttgarter Teamkollegen Sasa Kalajdzic, den der Nationaltrainer Ralf Rangnick von Beginn an aufbot, begann derweil später als geplant. Ein Stromausfall im zweiten Wiener Bezirk mit dem Prater und dem Ernst-Happel-Stadion hatte dafür gesorgt, dass die Partie erst mit anderthalbstündiger Verspätung angepfiffen wurde.