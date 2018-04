VfB-Profis in der Einzelkritik Das Abwehrbollwerk des VfB steht - bis zur 91. Minute

Von Gregor Preiß 14. April 2018 - 17:53 Uhr

Der VfB Stuttgart traf am Samstag vor heimischem Publikum auf Hannover 96 – und holte einen Punkt. Bis kurz vor Abpfiff schien ein Sieg möglich; doch dann kam die Abwehr der Roten ins Straucheln. Hier gibt es die Noten für die einzelnen VfB-Spieler.





Stuttgart - Die Minimalisten des VfB Stuttgart mussten sich gegen Hannover 96 am Ende mit einem Unentschieden begnügen. Niklas Füllkrug glich die Führung durch Erik Thommy in der Nachspielzeit noch aus. So endete das Aufsteigerduell wie schon in der Hinrunde mit 1:1.

Kleine Schritte in Richtung Klassenerhalt

Sowohl der VfB Stuttgart als auch Hannover 96 nähern sich nach der Partie jedoch in kleinen Schritten dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben und Niedersachsen vergrößerten mit dem Unentschieden am Samstag den Punkteabstand auf den Tabellenkeller zumindest vorübergehend.

