So lief der Nachmittag in der Stuttgarter Vesperkirche

7 Die VfB-Spieler Pascal Stenzel, Fabian Bredlow, Philipp Förster und Hamadi Al Ghaddioui geben Heißgetränke an die Gäste der Vesperkirche in der Leonhardskirche aus. Foto: Baumann

Bereits zum fünften Mal hat der VfB im Rahmen des „VfB Fairplay“ Programms bei der Vesperkirche in der Leonhardskirche Stuttgart ausgeholfen, Bedürftigen ein erschwingliches Essen zu bieten.

Stuttgart - Auf der einen Seite spielt Sven Mislintat ein alter Mann ein Ständchen auf seiner Mundharmonika, auf der anderen stehen Hamadi Al Ghaddioui und Philipp Förster für ein Fanfoto bereit. Die VfB-Akteure und Verantwortlichen sind aber nicht der Hauptgrund, weshalb die Leonhardskirche am Mittwochmittag mit gut 200 Besuchern gut gefüllt ist. Al Ghaddioui und seine Teamkameraden Pascal Stenzel, Fabian Bredlow und Philipp Förster geben Kaffee, Tee und Wasser aus, während Sportdirektor Sven Mislintat souverän das Essen für die hungrigen Gäste auf Tabletts zu den Tischen trägt. Weshalb das so elegant aussehe, wird er gefragt. „Ich habe bereits im Studium gekellnert. Für irgendwas muss das ja gut sein“, scherzt der Westfale in seinem unverkennbaren Akzent. Al Ghaddioui erklärt seine Arbeitsposition anders: „Sven macht seine Laufwege hier, wir machen unsere auf dem Trainingsplatz.“

Die Aushilfen vom VfB sind, trotz des sportlich eher mäßigen Auftritts am Samstag, sichtlich gut gelaunt. „Die Leute sind alle total nett. Es macht wirklich Spaß“, freut sich der Stürmer des VfB an der Benefizaktion. Dem Strahlemann ist seine Freude anzumerken, ständig unterbricht er seine eigentliche Aufgabe für ein paar Sekunden, um Fans Autogrammwünsche zu erfüllen oder ein Selfie zu machen. Ein Handschuh zum Unterschreiben hier, ein Trikot da. „Es ist schön zu sehen, dass in der Stadt etwas passiert, dass wir auch dahingehend etwas tun“, erklärt der 29-jährige Deutsch-Marokkaner.

Aktion „VfB Fairplay“

Die Stuttgarter sind im Rahmen des „VfB Fairplay“ unterwegs, dem Programm der Stuttgarter Profifußballer für wohltätige Zwecke. Gutes zu tun sei wichtig, gerade für Profis, fügt der Offensivmann noch an. Dass die derweil nicht nur für die Getränkeausgabe, sondern auch für drei wichtige Punkte gegen den Tabellenführer Arminia Bielefeld gebraucht werden, wird aber auch schnell klar: „Natürlich sind alle Augen auf uns und die Partie am Montag gerichtet. Das ist das Topspiel. Dass da jeder drauf schaut, ist selbsterklärend. Die Leute haben uns schon motiviert, wir sollen so weitermachen wie bisher, dann wird das schon klappen. Wir werden Gas geben“, zeigt sich der Knipser, der bereits sechs Tore erzielt hat, optimistisch.

Aber nicht nur der Bonner, sondern auch die Vereinsführung hilft kräftig bei dem Angebot in der evangelischen Kirche in der Stadtmitte mit. Am Empfang helfen Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt mit, die Gäste mit Essensmarken zu versorgen. Günther Schäfer und Betreuer Peter Reichert bereiten die Gerichte vor. Insgesamt herrscht eine gesittete, fast schon besinnliche Atmosphäre. Die Menschen, die die Vesperkirche besuchen, sind dankbar, dass sich der Verein an der Aktion beteiligt und sich Zeit nimmt. „Es ist wirklich toll, dass die das machen“, erzählt ein Herr mittleren Alters. „Das müssten sie ja eigentlich nicht, denn die haben ja genug zu trainieren“. Etwas schade findet er es, dass nicht alle kommen konnten. Schließlich war am Mittwoch sowohl vormittags als auch am Nachmittag Training. Auch Cheftrainer Matarazzo ist nicht zugegen. Präsident Claus Vogt aber erklärt, dass er sich eine leichte Grippe eingefangen hat. Am Vortag sei ein langer Pressetag gewesen. „Seine Stimme ist weg“, erklärt er. Doch er gibt Entwarnung, der Coach werde pünktlich zum Kracher am Montag (20.30 Uhr) wieder fit sein.

Noch bis Samstag, 7. März, ist die Vesperkirche täglich von 9 bis 16.15 Uhr geöffnet.