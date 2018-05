VfB-Profi Dennis Aogo Wettbewerb für den guten Zweck

02. Mai 2018

Klassische Pose: Dennis Aogo im Aufzug, ein Selfie machend. Foto: ThyssenKrupp

VfB-Profi Dennis Aogo ist sehr aktiv in den sozialen Netzwerken und lässt die Öffentlichkeit gern an seinem Leben teilhaben. Gemeinsam mit der Thyssen Krupp Elevator AG treibt er es nun auf die Spitze und verbindet die Aktion mit einem guten Zweck.

Stuttgart - Es vergeht kaum ein Tag, an dem Dennis Aogo nicht ein sogenanntes Selfie in den sozialen Netzwerken postet. Sein bevorzugter Kanal ist Instagram, wo er über die Story-Funktion die Öffentlichkeit an seinem Leben teilhaben lässt. Auch seine Frau Ina steht dem VfB-Profi kaum nach, sogar Tochter Payten Rose hat einen eigenen Instagram-Kanal. Das Lieblingsmotiv von Aogo ist ein Aufzug-Selfie im Apartment des Karlsruhers auf dem Killesberg. In lässigen Posen und wechselnden Outfits zeigt er sich seinen über 76.000 Followern jeden Tag.

Aufzug-Influencer Dennis Aogo

Für manch Follower ist diese Art der Selbstdarstellung ein gefundenes Fressen. Auf Twitter gibt es gar einen Parodie-Account. „Aogos Aufzug“ postet täglich rund um die Bilder des „Aufzug-Influencers“ Aogo. Der Bezahlsender Sky besuchte die Aogos für eine Home-Story – sportliche Inhalte suchte man vergebens. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man da schnell den Eindruck gewinnen, Aogo sei abgehoben. Doch wenn man den Profi – wie zuletzt in der Talkshow von Markus Lanz – über Themen wie Druck im Profifussball äußerst reflektiert reden hört oder weiß, dass er als einziger Profi weltweit zwei Prozent seines Gehalts für „Common Goal“ und damit für soziale Projekte spendet, so steht das in einer gewissen Diskrepanz dazu.

Gemeinsame Aktion mit Thyssen Krupp

Nun verbindet Aogo beides und kooperiert mit Thyssen Krupp für eine Instagram-Challenge. Das Social-Media-Team von Thyssen hatte Aogo ob dessen Aufzug-Selfies angesprochen, der VfB-Defensivspieler sagte zu. „Dennis Aogo ist ein sympathischer, charakterstarker und bodenständiger Star, der im Laufe seiner Karriere sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt hat. Durch seine Vorliebe für Aufzug-Selfies, kam uns schnell die Idee, ihn als ersten Aufzug-Influencer der Welt zu etablieren – natürlich mit einem Augenzwinkern“, sagt Dr. Jasmin Fischer, die Leiterin Media Relations bei Thyssen Krupp Elevator.

Bis einschließlich 9. Mai können die Nutzer nun an dem Wettbewerb teilnehmen, in dem sie bei Instagram unter dem Hashtag #aufwärtsspiel ein Aufzug-Selfie posten. Alle Informationen rund um die Aktion gibt es auf dieser Webseite. Der Profi selbst wird drei Gewinner aussuchen, die dann ein Treffen mit Aogo im Rottweiler Testturm von Thyssen Krupp gewinnen können. „Ich bin unglaublich gespannt, wie kreativ unsere Follower sind“, sagt Dennis Aogo. „Ich freue mich sehr darauf, die kreativsten von ihnen am 17. Mai persönlich zu treffen, zu erfahren, was sie dazu bewegt hat, mitzumachen und zusammen einen wunderbaren Tag zu erleben.“

Thyssen Krupp unterstützt Common Goal

Der Aufzug-Hersteller und Aogo verbindet die Aktion mit der guten Sache. Für bis zu 20.000 eingehende Foto-Beiträge des Contests spendet der Aufzughersteller einen Euro an die Initiative „Common Goal“. „Wir unterstützen weltweit soziale Projekte im Bereich Sport. Deswegen freuen wir uns sehr über das gemeinsame Projekt mit Aogo als Aufzug-Influencer“, so Fischer. Sein Engagement ist für den 31-Jährigen eine Frage der sozialen Fairness. „Als Profi-Fußballer dürfen wir ein sehr privilegiertes Leben führen. Ich finde, dass dabei aber niemand vergessen sollte, wo man herkommt – und dass es sehr vielen Menschen da draußen eben nicht so gut geht. Dabei denke ich insbesondere an Kinder und Jugendliche.“