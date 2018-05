VfB-Podcast PODCAnnSTatt Power-Shopping mit Reschke und der große Saisonabschluss

Von red 16. Mai 2018 - 14:34 Uhr

Der Saisonabschluss des VfB Stuttgart ist das große Thema der aktuellen Podcast-Folge. Foto: StN

Was für ein Saison-Abschluss, was für eine respektable Saison! Die Redakteure Philipp Maisel und Christian Pavlic besprechen mit Sportressortchef Dirk Preiß die aktuellen Themen rund um den VfB in der großen Saisonabschlussfolge.

Stuttgart - In der neuen PODCAnnSTatt-Ausgabe sprechen unsere Redakteure über aktuelle Geschehnisse und Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart, der eine respektable Runde gespielt hat, die mit dem 4:1-Sieg in München gekrönt wurde. Das sind die Themen in dieser Woche:

• Rückblick | #FCBVfB

• Tassos Donis | Die Wiedergeburt

• Der unterschätzte Mangala | Der Auftritt des Youngsters

• Der neue Ausrüster | Jako kleidet den VfB ab 2019 ein

• Stuttgart international | Das sagen die Fans im Netz

• Personalien | Die große Power-Shopping-PK mit Michael Reschke

• Saison | Das waren die Top-Momente für unsere Redaktion

• Das Datscha-Duo| Der WM-Podcast kommt

Unsere Redakteure Philipp Maisel und Christian Pavlic sind ganz nah dran an den Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die VfB-Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Immer unter der Woche und damit passend zum nächsten Spiel des VfB kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.

Hier geht es zu unserer aktuellen Folge: