VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten PODCAnnSTatt: Stuttgarter Schlafmützen, müde Mitglieder und ein VIP-Gewinnspiel

Von pma 06. Dezember 2017 - 11:47 Uhr

Die neue PODCAnnSTatt-Folge ist da und hat die VfB-Themen der Woche im Blick. Foto: StN/Baumann

Die Stuttgarter Schlafmützigkeit, eine müde Mitgliederversammlung und Deutschlands heißester Stürmer – in unserem VfB-Podcast „PODCAnnSTatt“ sprechen die Redakteure Philipp Maisel und Christian Pavlic mit Sportchef Dirk Preiß über VfB-Themen, die die Fans aktuell beschäftigen.

Stuttgart - Die Themen unserer aktuellen PODCAnnSTatt-Ausgabe in dieser Woche:

• Zu Gast: Dirk Preiß, Sportressort-Chef von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung

• Der VfB bleibt auswärts schwach

• Die Stuttgarter Schlafmützigkeit

• Eine müde Mitgliederversammlung

• Blick voraus auf das anstehende Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen

• Die MeinVfB-Fangfrage mit VIP-Gewinnspiel

Hier können Sie den Podcast abonnieren:

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel: Mit der Unterstützung von Krombacher, Exklusiv-Partner des VfB Stuttgart, verlosen wir zwei VIP-Karten (plus Parkschein) für das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Teilnehmer senden die Antwort bitte per Mail (Betreff: VIP-Gewinnspiel) an meinvfb@stn.zgs.de. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 7. Dezember, 14 Uhr. Die Übergabe der Karten findet am Spieltag statt. Mitarbeiter der SWMH-Unternehmensgruppe sind von der Teinahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ebenso ausgeschlossen.

PODCAnnSTatt – so heißt der MeinVfB-Podcast unserer Redaktion, den wir in Zusammenarbeit mit Antenne 1 produzieren. Ab sofort gibt es jede Woche die volle Dosis VfB Stuttgart auf die Ohren.

Unsere Online-Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel sind ganz nah dran an den Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die VfB-Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Immer unter der Woche und damit passend zum nächsten Spiel des VfB kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.

