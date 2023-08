21 Josha Vagnoman ist die neue Alternative auf der rechten Außenbahn für das Stuttgarter Spiel. Auf dem Platz konnte er sich bisher nur eingeschränkt präsentieren. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Neuzugang Josha Vagnoman ist bei den Anhängern groß gefragt. Er soll für den VfB Stuttgart eine sofortige Verstärkung sein, die umgehend eine wichtige Rolle spielt.









Seinen ersten großen Auftritt als VfB-Spieler hatte Neuzugang Josha Vagnoman nicht am Samstagmittag, als er als zweiter Neuzugang der Saison vorgestellt wurde. Auch nicht am Samstagnachmittag, als er mit dem VfB-Tross im Teamhotel eincheckte. Dafür aber am Samstagabend im Zeppelinstadion in Friedrichshafen nach dem Testspiel gegen den FC Zürich (3:2). Dabei hatte der 22-Jährige Außenverteidiger nicht eine Sekunde gespielt.