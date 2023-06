18 Lilian Egloff (links) legt sich mächtig für den VfB Stuttgart ins Zeug. Der Mittelfeldspieler, Jahrgang 2002, gilt als große Nachwuchshoffnung. Foto: Bauman

Der Aufstieg ist geschafft – die großen Zukunftsfragen stellen sich dennoch. In Teil zwei unserer Serie lautet sie: Wie bewerkstelligt es der VfB Stuttgart, dass eigenen Talenten wieder der Durchbruch gelingt?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Man muss sich das wohl so vorstellen: Thomas Krücken hat sich an seinen Schreibtisch gesetzt, eine Karte des Musterländles zur Hand genommen und sich einen Zirkel gegriffen. Dann hat der Fußballlehrer in Stuttgart eingestochen und rund um die Stadt einen Kreis gezogen – Radius 120 Kilometer. Rund 5,8 Millionen Menschen leben in dieser Region. Das ist das Reservoir, aus dem der VfB Stuttgart künftig wieder den Großteil seiner Talente schöpfen will. Zumindest, wenn der Masterplan für die Nachwuchsarbeit aufgeht.