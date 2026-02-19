Die gebürtige Renningerin kickt für die U17 des VfB Stuttgart , aktuell zwingt sie eine Verletzung zur Pause. Doch die ehrgeizige Sportlerin hat noch viel vor.
Den Traum, für den VfB Stuttgart aufzulaufen, hegen nicht wenige Kinder im Umland der Landeshauptstadt. Für wenige wird dieser Realität, eine von ihnen ist Chiara Santos. Die 15-Jährige hat 2024 den Sprung in die weibliche U17 des Fußball-Bundesligisten geschafft. Fußballspielen lernte die rechtsfüßige Außenverteidigerin in ihrer Heimatstadt bei der SpVgg Renningen, wo sie im Alter von vier Jahren erstmals zum Probetraining erschien. Nachdem das gemeinsame Fußballschauen mit ihrer Familie das Interesse am runden Leder weckte, brachte Papa Gabriel die Tochter zur SpVgg.