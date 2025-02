VfB, MTV, Kickers und Co.

1 Als achter deutscher Fußball-Verein hat der VfB Stuttgart im vergangenen Jahr die Marke von 100.000 Mitgliedern geknackt. Foto: imago//Michael Weber

Die Mitgliederzahlen der Sportvereine in Baden-Württemberg sind in den vergangenen Jahren gewachsen. Welche Vereine in der Landeshauptstadt die meisten Mitglieder haben.











Link kopiert



Die Popularität des Sports wächst wieder. Seit 2021 haben die Mitgliederzahlen der Sportvereine in Baden-Württemberg laut Landessportverbands Baden-Württemberg jedes Jahr zugenommen. Doch wie sieht es in Stuttgart aus? Welche Sportvereine haben in der Landeshauptstadt die meisten Mitglieder?