VfB live im Free-TV: Wer überträgt DFB-Pokal gegen Leipzig?

1 Deniz Undav schoss den VfB mit seinem Tor zum 1:0 ins DFB-Pokal-Halbfinale. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart bestreitet am Mittwoch sein Halbfinale im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Ist die Partie im Free-TV zu sehen – und wenn ja, wo?











Link kopiert



Für den VfB Stuttgart steht an diesem Mittwoch (2. April) das „Spiel des Jahres“ an. Im Halbfinale des DFB-Pokals geht es gegen RB Leipzig. Bei einem Sieg würde der Club aus Cannstatt ins Finale einziehen – und könnte sich so für das internationale Geschäft qualifizieren. Auch wenn es in der Liga nicht für eine entsprechende Platzierung am Saisonende reicht.