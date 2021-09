Furchtlos und treu: Oh-, Oh-, Ohlicher

1 VfB-Legende mit Sitz im Aufsichtsrat: Hermann Ohlicher ist dem Vereins seines Herzens immer treu geblieben Foto: Baumann

„Der Hermann“, pflegte der frühere Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder zu sagen, „ist einfach zu nett.“ Vielleicht war er aber auch nur schlau genug, um nach seiner Karriere als Fußballer nicht auf jedes Pferd zu steigen, das ihm der VfB Stuttgart bereit hielt.















Link kopiert

Stuttgart - Manchmal, wenn er eine Ecke vor der Cannstatter Kurve trat, holten die Fans im A-Block tief Luft und riefen: „Oh-, Oh-, Ohlicher.“ Dann huschte ein Lächeln über sein Gesicht, und dankbar gab er dem Ball noch ein bisschen mehr Effet mit auf die Reise als üblich.

Es war Ende der siebziger Jahre, als die Ultras und ihre Hüpfburgen noch nicht erfunden waren, die Großkopfeten nicht aus Glaskästen aufs Spielfeld glotzten, auf den billigen Plätzen der Regen ins Bier tropfte und der VfB Stuttgart den Gegner nicht presste, sondern einfach nur angriff. Nichts war besser, aber vieles anders.

Tief in den Herzen der Fans

Es war die hohe Zeit des Hermann Ohlicher. Der zwar nie in die Galaxien von Superstars wie Gerd Müller, Klaus Fischer, Günter Netzer oder Wolfgang Overath reichte, dafür aber tief in die Herzen der weiß-roten Fangemeinde. Von 1973 bis 1985 trug er das Trikot mit dem Brustring. 318 Bundesliga-Spiele, 96 Treffer. Er hat Kilometer gefressen wie kein anderer und seine Knochen hingehalten, auch dann noch, wenn die Gegner zur Blutgrätsche ansetzten. Als hätte er den Slogan späterer Jahre schon verinnerlicht: Furchtlos und treu. Immer für den VfB. Als er seine Karriere beendete, würdigte ihn die Stuttgarter Presse als stolzen „Zwölfender“ und baute ihm symbolisch ein „Hermanns-Denkmal“. Ehre, wem Ehre gebührt.

Nur noch genießen

„Erst der Fußball, dann die Leistung, danach das Leben“, beschrieb er einst seine persönliche Prioritätenliste. Heute streicht er mit dem Zeigefinger über den in Silber getauchten Schnäuzer und sagt: „Ich bin nur noch am Genießen.“ Er darf das. An diesem Samstag feiert er seinen 70. Geburtstag.

Es wird ein Jubiläum ohne großes Brimborium. „Nur die Familie ist dabei, und ein paar Jugendfreunde“, verrät Hermann Ohlicher. Gut möglich aber, dass seine Gäste noch einmal wissen wollen, wie es damals war, als er Fußballprofi wurde. Er wird dann die Augenbrauen heben und bescheiden wie immer sagen: „Wie der Zufall so spielt.“

Was in seinem Fall nicht die ganze Wahrheit ist. Denn der junge Mann riskierte viel, um das Spiel seines Lebens in die passende Richtung zu lenken.

Die Krönung: Der Meistertitel

Der Oberschwabe aus Mochenwangen war Teil der Mannschaft, die 1974 erst im Halbfinale um den Uefa-Cup gegen Feyenoord Rotterdam unterlag, 1975 in die zweite Liga stürzte – und nach dem Wiederaufstieg 1979 die Vizemeisterschaft feierte. Fünf Jahre später zählte er zu den Stützen im Team, das den ersten Meistertitel nach dem Krieg an den Neckar holte.

Sein Treffer am vorletzten Spieltag zum 2:1-Sieg in Bremen ist Legende: In der 85. Minute, nach einem Freistoß von Bernd Förster, aus dem Gewühl heraus. Das Handy war noch kein Thema, das Internet kannte noch kein Mensch. Erst kurz nach Spielschluss dämmerte es Trainer Helmut Benthaus. „Ja, dann sind wir ja Meister!“

Für Hermann Ohlicher war es die Krönung einer Geschichte, die jeden Groschenroman schmücken würde. Denn als der VfB Stuttgart auf den Stürmer vom FV Ravensburg aufmerksam wurde, war er eigentlich schon zu alt für den Karrierestart als Fußballprofi. 23, um genau zu sein. Außerdem hatte der mittlere von drei Söhnen aus einer Arbeiterfamilie bereits einen gut dotierten Arbeitsvertrag in der Tasche: als Diplom-Ingenieur (FH) in der Heilbronner Forschungsabteilung von AEG-Telefunken. Elektronik, Chemie, Atomphysik. Eintrittsdatum: 1. April.

Zittern um den Profivertrag

Er bat um vier Wochen Aufschub, weil er seinen Traum noch nicht aufgeben wollte: Fußballprofi, aber nicht irgendwo. Nur beim VfB. Egon Coordes hatte ihn seinem früheren Arbeitgeber empfohlen. Sie suchten auf dem Cannstatter Wasen einen Mittelstürmer, waren aber nicht restlos von seinen Qualitäten überzeugt. Nur einer glaubte fest an ihn: das Verwaltungsratsmitglied Heinz Bandke. „Herr Ohlicher“, gab er Bescheid, „rufen Sie mich morgen Abend an, dann kann ich Ihnen sagen, ob es klappt mit einem Vertrag.“

Ohlicher zwängte sich mit Erika, seiner damaligen Freundin, in eine kleine gelbe Telefonzelle: „Meine Hände zitterten, als ich die Stuttgarter Nummer wählte.“ Er bekam einen Zweijahresvertrag, 2500 Mark (1250 Euro) als Einstiegsgehalt. Gleich im ersten Bundesliga-Spiel 1973 schoss er drei Tore gegen Schalke 04 (3:1). Am selben Abend war er zu Gast im ZDF-„Sportstudio“. Mit 17 Treffern stand er am Ende der Spielzeit auf Rang drei der Torjägerliste in Europa. Trainer Hermann Eppenhoff war begeistert: „Du spielst wie ich früher.“

Schalke lockt

Aus Gelsenkirchen meldete sich Schalke-Präsident Günter Siebert. „Wir wollen Sie in der neuen Saison als zweite Spitze neben Klaus Fischer haben. Was verdienen Sie in Stuttgart?“ Er murmelte die Summe in den Hörer. Siebert: „Bei uns kriegen Sie das Doppelte.“ Ohlicher rannte mit dem Angebot sofort zu VfB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder. Der machte ein Gesicht, als hätte er den Schampus mit Cannstatter Sauerwasser verwechselt. Am nächsten Tag rief er an. Zähneknirschend und um elf Uhr nachts: „In Ordnung, wir zahlen das Gleiche.“

Vielleicht, schätzt Hermann Ohlicher heute, hätte er als Schalker den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft. So blieb es bei einem B-Länderspiel. Aber ganz ehrlich: „Ich wollte nie weg aus Stuttgart. Und meine Erika schon zweimal nicht.“ Seine Frau hat immer Sorge dafür getragen, dass ihrem Hermann noch Zeit für sie, die Tochter und den Sohn blieb. Und für ausgiebige Reisen. Es war ja auch nicht so, dass er nach der Karriere die Beine einfach mal hochlegte. Er wurde Teilhaber des Stuttgarter Sportvermarkters JBW, er schrieb EDV-Programme. Von 1986 bis 1990 arbeitete er als Sportdirektor im VfB-Management, aber der Nahkampf mit dem Platzhirsch Ulrich Schäfer war nicht nach seinem Geschmack. MV notierte es mit Bedauern.

Ohlicher übernahm als Geschäftsführer eine Tochter von Toto-Lotto, und er saß als Stimmenkönig für die CDU im Esslinger Stadtrat, als der damalige Landtagsabgeordnete Otto Hauser ihn für noch höhere Weihen der Politik begeistern wollte. „Da ging meine Frau ans Telefon“, ­erinnert sich Hermann Ohlicher lächelnd, „danach war die Sache erledigt.“

Die zweite Laufbahn

Seine Erika stand ihm 44 Jahre lang zur Seite. Seine Stimme stockt, er wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Vergangenes Jahr ist sie gestorben. Nach fünfjähriger Leidenszeit. Er hat sich um sie gekümmert, sich aus der Öffentlichkeit ein Stück weit zurückgezogen. Es blieb der Vorsitz im VfB-Ehrenrat, seit 2016 ist er Mitglied im Aufsichtsrat der Fußball AG.

Keine Lust auf die erste Reihe

Immer mal wieder haben sie ihn bekniet, das Präsidentenamt zu übernehmen. Er hat stets den Kopf geschüttelt: Nein, danke! Hermann Ohlicher ist klug genug, um seine Grenzen zu kennen. Er weiß nur zu gut um das stark verminte Gelände des VfB. Er war als Kicker kein Überflieger wie Hansi Müller, Jürgen Klinsmann oder Guido Buchwald. Als Funktionär sah er sich nie in der ersten Reihe. Und jetzt, da er den Siebzigsten feiert, neigt er ohnedies zu Realismus: „Mein Akku gibt so viel Energie nicht mehr her.“

Golfer und Angler

Der Profifußball hat eben seinen Preis: Der Doc hat ihm ein künstliches Knie eingebaut. Und manchmal zwickt der Rücken. Es reicht aber noch locker fürs Golfen und Angeln. Ende des Monats reist er, wie jedes Jahr, mit Freunden nach Spanien. Dann spielt er, wie einst brennend vor Ehrgeiz, am liebsten unter Par. Und die Forellen kitzelt er selbstredend am Bauch, bevor er sie in aller Ruhe fängt. Spötter sagen, weil er erst nach dem Brustring sucht. Oh-,Oh-,Ohlicher.