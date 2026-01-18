VfB lässt erste Punkte liegen: Der VfB kommt gegen Union nicht richtig auf Betriebstemperatur

Gegen das kampfstarke Union Berlin geben die Stuttgarter beim 1:1 die ersten Punkte im neuen Jahr ab. „Union war ein sehr ekeliger Gegner“, resümiert Trainer Sebastian Hoeneß.
Nach Schlusspfiff zog Torhüter Alexander Nübel die Handschuhe aus – und trottete ein wenig gedankenverloren in Richtung der Kollegen. Der VfB ist gegen Union Berlin bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt einfach nicht auf die volle Betriebstemperatur gekommen – und musste sich beim 1:1 (0:0) gegen die Eisernen aus der Hauptstadt mit einem Punkt begnügen.