VfB beim 20. Cannstatter Kübelesrennen am Start - „Mitmachen ist alles“

In Bad Cannstatt sind die Narren los. Dieses Jahr früher als sonst. Und am Schmotzigen Donnerstag heißt es wieder: Ab in den Kübel! Was man über die Kultveranstaltung wissen muss.

Zum letzten Mal wird das Kübelesrennen auf dem Cannstatter Marktplatz am Schmotzigen Donnerstag von Jochen Weigel organisiert. Er nennt sich seines Zeichens Rennrat und plant es zum 20. Mal. Danach hört er auf. Der Grund: Der Mittfünfziger freut sich, dann auch mal richtig feiern zu können. Denn das kann er bislang nicht.

Am Renntag ist Weigel der Ansprechpartner, wenn 30 Mannschaften in 15 Durchgängen starten, weil ja immer zwei ein Rennen fahren. Er ist auch Ansprechpartner für alle Probleme, falls etwa Erste Hilfe notwendig ist. Dafür gibt es im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes eine Station. Doch bislang habe es zum Glück so gut wie keine größeren Verletzungen gegeben.

Vor dem Kübelesrennen wird der Schultes abgesetzt

Bevor das Rennen richtig los geht, machen die Narren um 18 Uhr nochmals lautstark auf sich aufmerksam beim Rathaussturm. Zuerst wird der Schultes abgesetzt: Die Narren des Kübelesmarkts holen Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler aus dem Bezirksrathaus. Dann ziehen sie mit dem Spielmannszug los auf den Marktplatz zwischen Stadtkirche und Altem Rathaus in den Rennbereich. Die Mondlöscher demonstrieren dem Publikum ihre Spritzigkeit und die Felben tanzen. Um 19 Uhr startet dann das Kübelesrennen offiziell. Nach jedem dritten Durchgang treten die Kindertanzgarden auf oder die Lumpenkapelle oder die Waschweiber – wenn sie da sind und nicht gerade woanders unterwegs. „Die sind immer spontan“, weiß Weigel.

Rennrat Jochen Weigel. Foto: Weigel

Prominente haben sich auch schon angesagt. Zum zweiten Mal ist der VfB Stuttgart diesmal im Kübel vertreten. Auch Vertreter aller Fraktionen sind eingeladen. „Ich hoffe, dass ein paar kommen.“ Schließlich ist am 8. März Landtagswahl. Für Weigel ist gerade auch der lokalpolitische Hintergrund der Veranstaltung interessant, wenn auch Bezirksbeiräte oder Stadträte beim Rennen mitmachen und dann, ob Damen-, Herren-, oder gemischter Kübel.

Besonders gespannt blicken die Zuschauer darauf, wenn sie beim närrischen Parcours mit dem dreirädrigen fahrbaren Wengerterkübel unterwegs sind und auch mal umkippen. „Das Schöne ist: Hier sind alle Teilnehmer gleich. Beim Hindernisrennen zählt jeder gleich viel.“ Sie alle dürfen die Stationen Wippe, Stadttor, Brücke und hölzernen Brunnen möglichst schnell gemeinsam bewältigen als Täfelesträger, Fahrer oder Schieber.

Fasnet mit Kübelesrennen im Freien

Auch befreundete Institutionen machen mit, von der Stadtkirche bis zur Eichendorffschule und dem Kulturverein ’s Dudelsäckle. Das Rennen dauert bis etwa 20.30 oder 21 Uhr. Dann werden die Gitter auf dem Marktplatz abgeräumt und es ist Platz zum Feiern. Die Freude ist meist groß, denn: „Es ist das erste Fest im Freien im neuen Jahr“, sagt Weigel. Die Fasnetsfans treffen sich an dem Abend mit ihren Bekannten „immer an der gleichen Ecke“, so Weigel. Längst kommen die Besucher nicht nur aus Bad Cannstatt. „Da gibt es keine Grenzen“, weiß der Organisator. Ein DJ legt auf dem Marktplatz auf. Dort wird bis 22.30 Uhr gefeiert und es haben zahlreiche Lokale in der Cannstatter Altstadt geöffnet.

Warteliste beim Kübelesrennen

Das Kübelesrennen wird moderiert von Jochen Weigel und Oberkübler Steffen Kauderer. Am Ende winkt bei der Preisverleihung eine große Siegerbrezel als Hauptpreis. Außerdem gibt es kleine Nebenpreise. „Mitmachen ist alles“, sagt Weigel. Anmeldeschluss war der 6. Februar. Das Rennen ist so beliebt, dass es eine Warteliste gibt. Denn: Wer mitgemacht hat, will auch wieder dabei sein und die besondere Stimmung genießen. Und Erfahrene kennen den Renn-Tipp: Etwas Polsterung unter dem Gewand gegen blaue Flecken schadet nicht.

Und wie können sich die Besucher auf das Kübelesrennen vorbereiten? Am besten traditionell am Schmotzigen Donnerstag als Hemdglonker verkleidet mit Nachthemd oder Pyjama und Zipfelmütze nach Bad Cannstatt kommen. Diese Verkleidung tragen auch die Teilnehmer des Kübelesrennens.

Weitere Informationen gibt es unter: www.kuebelesmarkt.de

Dieser Artikel erschien erstmals am 26. Januar 2026 und wurde am 12. Februar um 12.12 Uhr aktualisiert.