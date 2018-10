VfB-Kapitän Christian Gentner „Wir brauchen Schärfe – von allen“

Von Carlos Ubina und Dirk Preiß 26. Oktober 2018 - 13:25 Uhr

Der Kapitän spricht Klartext: Christian Gentner äußert sich vor dem wichtigen Spiel bei der TSG Hoffenheim an diesem Samstag zur schwierigen Lage beim VfB Stuttgart.





20 Bilder ansehen

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht auf Rang 17 der Fußball-Bundesliga, in Markus Weinzierl hat jüngst ein neuer Trainer übernommen, das vergangene Spiel ging 0:4 verloren. Der Club ist mal wieder im Krisenmodus – und erneut mittendrin: Christian Gentner. Der Kapitän hat beim VfB bereits 16 Trainer erlebt – und sieht sich auch selbst für diese Fluktuation in der Verantwortung.

Mehr zum Thema

„95 Prozent der Trainerwechsel kommen dadurch zustande, dass der erhoffte Erfolg nicht eingetreten ist – und dafür ist in erster Linie die Mannschaft verantwortlich“, sagt Gentner im Interview mit unserer Redaktion, „und ich bin Bestandteil der Mannschaft und stehe damit auch in der Verantwortung. Dieser will er auch jetzt gerecht werden.

Gestandene Profis in der Pflicht

„Die gestandenen Profis wie Mario Gomez, Holger Badstuber, Ron-Robert Zieler, Andreas Beck, Dennis Aogo und natürlich ich müssen nun zeigen, dass wir diesem Gegenwind, der jetzt herrscht, standhalten. Wir müssen die anderen Spieler mitreißen“, sagt der 33-Jährige vor dem Duell der Stuttgarter an diesem Samstag (18.30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim. Zudem fordert der Spielführer eine größere Aggressivität („Wir brauchen Schärfe in unserem Spiel – von allen.“) und eine aktivere Herangehendweise – auch gegen die offensivstarken Hoffenheimer.

„Meiner Meinung nach sind wir jedoch ein Team, dem es gut tut, von Anfang an aktiv zu sein“, sagt er und fordert: „Wir müssen früh attackieren.“ Dass auch der VfB eine intensive Gangart anschlagen kann, davon ist Gentner überzeugt, zudem habe sich das Team alles andere als aufgegeben. „In der Mannschaft steckt viel Leben“, versichert der Mittelfeldspieler, „vom Umgang miteinander ist sie intakt.“ Sollte er aber den Eindruck haben, „dass nicht alle voll mitziehen“, werde er gemeinsam mit den anderen Führungsspielern dagegen angehen.

Lesen Sie das komplette Interview mit Christian Gentner über die vielen Trainerwechsel beim VfB, seine Rolle als Kapitän und die passive Spielweise ab Freitagabend auf unserem Portal.

16 Trainer seit dem Bundesligadebüt – unter welchen Trainern Christian Gentner beim VfB schon gespielt hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.