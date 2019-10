1 Mittelfeldspieler Per Lockl gelang am Wochenende ein Traumtor. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Per Lockl, Kapitän der U19 des VfB Stuttgart, gelang am Wochenende im Ligaspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth ein Traumtor – wir zeigen das Video.

Stuttgart - VfB-Kapitän Per Lockl wurde zuletzt bei der VfB U19 über einen Monat lang vermisst – zwar schaffte es die Mannschaft von Nico Willig auch ohne ihren Kapitän, in den vier Ligaspielen nur zwei Punkte abzugeben – dennoch fehlte die ordnende Hand des Mittelfeldspielers hier und da. Seit Ende September ist Lockl wieder zurück auf dem Platz – und liefert nicht nur Struktur für die Mannschaft, sondern auch Zählbares: Ein Treffer und eine Vorlage im Pokal gegen Leipzig beim 5:2-Auswärtssieg, drei Tore in drei Spielen in der Liga.

Sein wohl schönstes Tor der bisherigen Saison erzielte er beim 4:1-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth. Lockl erhält den Ball in halblinker Position auf Höhe des Mittelkreises, nimmt die Kugel direkt und überwindet so Fürth-Keeper Janik Engelhard sehenswert aus gut 40 Metern. „Was für ein Geniestreich“, jubelte der offizielle Twitter-Account der VfB-Jugend bereits während der Partie. An diesem Montag stellte der Club nun das Video ins Netz, das von den Analysekameras des VfB auf dem Trainingsplatz aufgenommen worden war.