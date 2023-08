1 Michael Wimmer (li.) und Borna Sosa: Da geht’s lang! Foto: Baumann

Der Übergangscoach des VfB sieht keinen Grund, die Spielphilosophie des Vorletzten zu überdenken – weshalb sich die Frage stellt: Reicht das für einen Erfolg gegen Schlusslicht VfL Bochum?









Es gab viele Fragen an Michael Wimmer bei dessen erster Pressekonferenz. Eine hätte der Interimstrainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart am liebsten nicht beantwortet, tat es dann aber doch – und beschrieb sich selbst als lebensfroh, stets positiv eingestellt, ehrgeizig und emotional. Und ganz am Ende fiel noch ein weiteres Wort: loyal. Diese fünf Buchstaben sind nicht ganz unwichtig, um viele andere Sätze etwas besser einordnen zu können.