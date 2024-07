Eines muss man dem Orga-Team des VfB Stuttgart und der betreuenden Agentur wirklich lassen. Langweilig wird es hier keinem in Japan. Täglich sind zigfach Termine angesetzt, teils für Werbezwecke, teils zur Unterhaltung.

So auch am Dienstagnachmittag. Da konnten insbesondere die Zocker unter den Kickern nicht klagen. Es ging in eine Arkade-Lokalität. Diese Videospielhallen findet man hier an jeder Ecke, Japan ist ein total Videospiel-verrücktes Land. Atakan Karazor, Nick Woltemade und Co. hatten jede Menge Spaß. Am Abend hieß es dann: Baseball. Der Besuch bei den Toyo Carp dürfte wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

In der Bilderstrecke finden Sie die Impressionen von beiden Terminen. Viel Spaß beim Durchklicken.