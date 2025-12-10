VfB in der Europa League: Vor dem VfB-Spiel droht Verkehrschaos – was es zu beachten gilt

VfB-Fans aufgepasst: Am Donnerstag wird die Anreise zum Europa-League-Spiel schwierig. Sicherheitskontrollen, Events und eine gesperrte S-Bahn-Strecke erfordern mehr Zeit.
Fußballfans, die am Donnerstag, 11. Dezember, das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv besuchen, sollten im Vorfeld etwas mehr Zeit einplanen. Anpfiff ist um 18.45 Uhr, aufgrund der immensen Sicherheitsvorkehrungen – die Europa-League-Partie ist nach Angaben der Stadt als Hochrisikospiel eingestuft worden – und aufwendigen Einlasskontrollen, wird empfohlen, rund eineinhalb Stunden vorher an der MHP-Arena einzutreffen. Ansonsten könne nach Vereinsangaben nicht garantiert werden, dass man zu Spielbeginn im Stadion ist.