VfB in der Europa League: Vor dem VfB-Spiel droht Verkehrschaos – was es zu beachten gilt

Fußballfans, die am Donnerstag, 11. Dezember, das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv besuchen, sollten im Vorfeld etwas mehr Zeit einplanen. Anpfiff ist um 18.45 Uhr, aufgrund der immensen Sicherheitsvorkehrungen – die Europa-League-Partie ist nach Angaben der Stadt als Hochrisikospiel eingestuft worden – und aufwendigen Einlasskontrollen, wird empfohlen, rund eineinhalb Stunden vorher an der MHP-Arena einzutreffen. Ansonsten könne nach Vereinsangaben nicht garantiert werden, dass man zu Spielbeginn im Stadion ist.

U11 fährt ab 16.23 Uhr Zu beachten ist auch, dass die Anreise erschwert sein könnte. Neben dem Fußballspiel finden an dem Abend weitere Veranstaltungen auf dem Cannstatter Wasen sowie in der Schleyerhalle und der Porsche-Arena statt. Es ist mit kurzfristigen Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen im Neckarpark zu rechnen. Die Stadt rät Stadionbesuchern, auf das Auto zu verzichten. Ist das keine Option, sollte man den Anweisungen des dynamischen Parkleitsystems folgen, das auf die noch freien Parkplätze hinweist.

Der VfB trifft in der EL auf Maccabi Tel Aviv. Foto: IMAGO/imagebroker

Doch nicht nur auf den Straßen in und rund um Bad Cannstatt wird am Nachmittag und im Feierabendverkehr viel los sein, auch der öffentliche Nahverkehr wird stark ausgelastet sein. Innerhalb des Stadtgebiets können die Fans wie üblich die Stadtbahnlinie U11 im 7,5-Minuten-Takt nutzen. Die erste Abfahrt vom Hauptbahnhof ist um 16.23 Uhr, die letzte vor dem Spiel um 18.45 Uhr. Zusätzlich fährt die U19 im 10-Minuten-Takt bis 20.15 Uhr von Neugereut zur Schleyerhalle. Nach dem Spiel steht die U11 den Fans zur Rückfahrt in die Innenstadt zur Verfügung.

Sperrung zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen

Mehr Einschränkungen sind im S-Bahn-Netz zu erwarten. Für ausreichend Plätze bei der An- und Abreise fahren die Züge der über Bad Cannstatt fahrenden S-Bahn-Linien in der maximalen Zuglänge von drei Fahrzeugen, außerdem werden nach Spielende auf der S1 in Richtung Plochingen und Herrenberg Sonderzüge eingesetzt.

Wegen des Ausbaus des Digitalen Knotens Stuttgart ist die Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen jedoch für die Regional- und S-Bahn gesperrt. Unter anderem fallen die Linien S2, S3 und S4 in diesem Bereich aus. Auch der MEX13 verkehrt nicht zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Waiblingen; der MEX19 nicht zwischen dem Hauptbahnhof und Winnenden. Stattdessen können VfB-Anhänger aus dem Rems-Murr-Kreis auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Auf der Direktbuslinie S2X setzt die S-Bahn Stuttgart vor und nach dem Spiel zusätzliche Busse ein. Laut Fahrplan sind für die Strecke zwischen Bahnhof Bad Cannstatt und Waiblingen etwa 20 Minuten einzuplanen, am Donnerstag aber wohl etwas mehr.

Die Deutsche Bahn empfiehlt, jeweils vor Fahrtantritt die aktuellen Verbindungen in ihrer elektronischen Fahrplanauskunft zu prüfen. Alternativ verweist sie auf die Apps des VVS.