VfB in der Europa League: So haben sich die Gegner des VfB geschlagen
Sichtlich unzufrieden: Ex-VfB-Profi Ludovic Magnin beim Auftritt seiner Basler in Freiburg Foto: eautiful Sports

Am Mittwoch ging Teil eins des ersten Spieltags in der Europa League über die Bühne. Wir blicken darauf, wie sich die Gegner des VfB Stuttgart geschlagen haben.

Für den VfB Stuttgart wird es am Donnerstagabend (21 Uhr) ernst. Dann startet der Pokalsieger in der Europa League gegen den spanischen Vertreter von Celta Vigo. Wie in der vergangenen Saison in der Champions League gibt es wieder eine große Gruppenphase mit 36 Teams, von denen sich 24 für die K.O.Phase qualifizieren – die ersten Acht ohne den Umweg über die Playoffs.

 

Der VfB Stuttgart hat neben Celta Vigo folgende Mannschaften zugelost bekommen: FC Basel (auswärts), Fenerbahce Istanbul (a), Feyenoord Rotterdam (heim), Go Ahead Eagles Deventer (a), Maccabi Tel Aviv (h), AS Rom (a) sowie die Young Boys Bern (h). Am Mittwoch ging Teil eins des ersten Spieltags über die Bühne. In unserer Bildergalerie blicken wir darauf, wie sich die Gegner des VfB zum Auftakt geschlagen haben.

 