VfB in der Europa League: Ohne Punch und ohne Glück – wie der VfB in Istanbul verloren hat

Der VfB Stuttgart hat auch das zweite Auswärtsspiel in der Europa League verloren. Damit steht das Team international schon nach drei Partien unter Zugzwang. Wie kam es dazu?
Die Nachspielzeit lief, am Seitenrand ruderte Domenico Tedesco wild mit den Armen. Ein paar Meter weiter tat es Sebastian Hoeneß dem deutschen Coach von Fenerbahce Istanbul gleich. Tedesco wollte den Abpfiff, Hoeneß den Ausgleich – kurz danach hatte aber nur einer der beiden, was er wollte. Es blieb beim 1:0 der türkischen Gastgeber am dritten Spieltag der Europa League, Tedesco umarmte die Seinen, das Sükru Saracoglu Stadion bebte, es gab noch ein bisschen Tumult auf dem Platz. Dann schlichen Hoeneß und sein Team mit hängenden Köpfen vom Platz.