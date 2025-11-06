VfB in der Europa League: Kämpfen, köpfen, kontern – wie der VfB Feyenoord niederringt

Der VfB Stuttgart holt den zweiten Sieg in der Europa League. Das 2:0 gegen Feyenoord Rotterdam war ein hartes Stück Arbeit. Wie gelang der wichtige Erfolg? Unsere Analyse.
Es lief bereits die 84. Minute – und in der Partie des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam sah es nicht mehr wirklich danach aus, als ob dieses Spiel noch einen Sieger bekommt. Die Gastgeber mühten sich, doch noch drei Punkte zu ergattern, es war aber viel Stückwerk dabei. Ehe dann doch noch ein Spielzug wie aus einem Guss gelang. Der die Entscheidung brachte.