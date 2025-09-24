VfB in der Europa League: Celta Vigo ist gekommen, um zu gewinnen

In der spanischen Liga ist Celta Vigo nur 15. – aber nach sechs Spieltagen auswärts noch ungeschlagen. „Wir konzentrieren uns auf unser Spiel“, sagt Celta-Rekordspieler Iago Aspas.

Der Celtiñas (kleinen Kelten) vom spanischen Real Club Celta de Vigo aus der galizischen Hafenstadt Vigo mit ihren rund 300.000 Einwohnern sind zum Auftakt der Ligaphase der Europa League an diesem Donnerstag (21 Uhr) beim VfB mit breiter Brust in Stuttgart angekommen. „Stuttgart ist ein starker Gegner mit vielen tollen Einzelspielern, der gutes Pressing spielen kann. Auch die Atmosphäre im Stadion kann eine Rolle zugunsten des Gegners spielen“, sagte Vigos Trainer Claudio Giraldez auf der Pressekonferenz vor der mit 60.000 Fans ausverkauften Partie gegen den deutschen Pokalsieger: „Doch wir haben ein kampfstarkes Team. In unserer Kabine ist eine super Stimmung. Wir wollen hier gewinnen.“

Der ganz große Erfolg fehlt zwar in der Clubhistorie – doch Celta Vigo zählt zu den Urgesteinen im spanischen Fußball; so war die Stadt bereits bei der WM 1982 in Spanien Spielort, beherbergte damals den späteren Weltmeister Italien. Der Club ist seit 2011 wieder konstant in der spanischen La Liga dabei - und hat damit dem galizischen Konkurrenten Deportvio la Coruña den Rang abgelaufen, der seit 2018 nicht mehr erstklassig ist.

Bei Celta spielt auf Linksaußen der ehemalige Bayern-Profi Bryan Zaragoza, der sich bei den Münchnern nie durchsetzen konnte und der daher nun für ein Jahr an die Hellblauen verliehen worden ist. Kurios: Die letzten fünf von bisher sechs Ligaspielen hat Vigo, das am frühen Mittwochabend sein Abschlusstraining lautstark und gut gelaunt nicht in der MHP-Arena, sondern im Schienzstadion absolvierte, allesamt 1:1 gespielt; der Auftakt gegen Getafe ging derweil mit 0:2 verloren. Man ist daher auswärts zwar ungeschlagen, aber mit nur fünf Zählern aktuell lediglich 15. in der Tabelle der 20 Mannschaften.

„Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren“

Doch offenbar nagt das nicht am Selbstbewusstsein der Nordspanier. „Jedes Spiel ist eine andere Welt. Wir haben den Test im Sommer gegen Stuttgart zwar mit 1:2 verloren. Aber das sagt für die anstehende Partie nichts aus “, fand Iago Aspas, der Kapitän von Vigo, auf dem Pressepodium der MHP-Arena. Der inzwischen 38-jährige ist eine Vereinslegende. Der Mittelstürmer kommt in seiner Karriere auf bislang 529 Einsätze für Celta, steht aber meist nicht mehr über 90 Minuten auf dem Platz.

„Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren“, sagt Aspas, dessen Team für ein körperbetontes und kompaktes Defensivspiel bekannt ist: „Wir werden ohnehin jede Partie in der Europa League genießen.“

Bereits in der Saison 2000/2001 kann es im Achtelfinale des Uefa-Cups zum Duell mit den Spaniern. Nach einem 0:0 im Hinspiel in Stuttgart gewann Celta Vigo das Rückspiel zuhause im Estadio Balaidos mit 2:1 (das Stuttgarter Tor gelang Linksverteidiger Stefan Blank). Der VfB war draußen - und Trainer Ralf Rangnick musste noch in der Nacht nur Stunden nach Abpfiff seinen Hut nehmen. Der Manager Rolf Rüssmann ersetzte ihn kurz darauf durch Felix Magath.