VfB in der Europa League: Europapokal auch in der nächsten Saison? So stehen die Chancen

Der VfB Stuttgart ist am Donnerstagabend aus der Europa League ausgeschieden. Das Team will aber auf jeden Fall wieder international spielen. Wie stehen die Chancen?

Kein Tor erzielt, trotz guter Leistung 0:2 verloren – am Ende im Achtelfinale ausgeschieden. Das sind die Fakten des Rückspiels des VfB Stuttgart beim FC Porto vom Donnerstagabend. „Heute tut das sehr, sehr weh“, sagte danach Alexander Nübel, der Torhüter des VfB. Schließlich hatten sich die Stuttgarter Profis vorgenommen, noch viel länger in diesem Wettbewerb dabei zu sein. Jamie Leweling hat im Überschwang der Gefühle nach dem Pokalsieg 2025 gar getönt, man könne „den Europapokal gewinnen“.

Daraus ist in dieser Saison nichts geworden – wobei die Stuttgarter bei einem Weiterkommen in Porto gar nicht schlechte Chancen gehabt hätten, sich ins Finale von Istanbul vorzuarbeiten. Aber: Diese Möglichkeit gibt es nun nicht mehr. Was es aber gibt: Den Willen, sich erneut für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.

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„Ich freue mich schon auf die nächste europäische Saison“, sagte Atakan Karazor noch in Porto. Und tatsächlich stehen die Chancen gut, dass der Kapitän des VfB und sein Team auch 2026/2027 europäisch spielen. Allerdings ist es noch völlig offen, in welchem Wettbewerb. Diese Möglichkeiten gibt es:

Champions League Derzeit wäre der VfB als Tabellenvierter der Bundesliga für die Königsklasse qualifiziert. Diesen Rang wollen die Stuttgarter in den restlichen acht Partien verteidigen. Denn dass wie vor zwei Jahren die Bundesliga einen fünften Platz in der Champions League bekommt, ist derzeit sehr unwahrscheinlich. Im entsprechenden Uefa-Ranking liegt Deutschland auf Rang drei, nur zwei Verbände bekommen diesen Bonus-Platz. England führt die Wertung klar an und kann noch mit fünf Teams in den drei Wettbewerben (Champions League, Europa League, Conference League) weitere Punkte sammeln. Dahinter rangiert Spanien, das sogar noch mit sechs Clubs in den Viertelfinals vertreten ist. Deutschland ist in jedem Wettbewerb noch mit einem Team dabei, auch für die Portugiesen auf Platz vier spielen noch drei Teams mit.

Die härtesten Konkurrenten des VfB um einen Champions-League-Platz in der Bundesliga sind die TSG Hoffenheim (punktgleich Dritter), RB Leipzig (drei Punkte zurück) und Bayer Leverkusen (fünf Punkte zurück). Aktuell ist der FC Bayern das letzte deutsche Team in der Königsklasse. Die Münchner treffen im Viertelfinale auf Real Madrid.

Europa League Erneut in die Europa League führen für den VfB zwei Wege. Wenn das Team in der Bundesliga Fünfter wird – oder, wenn es erneut den DFB-Pokal gewinnt. Hier geht es im Halbfinale am 23. April gegen den SC Freiburg, der auch im Viertelfinale der Europa League steht (trifft dort auf Celta Vigo). Im Finale wären der FC Bayern oder Bayer Leverkusen der Gegner. In der vergangenen Saison hat sich der VfB durch das 4:2 im Finale gegen Arminia Bielefeld für die Europa League qualifiziert. Die Chancen, in der Bundesliga mindestens Fünfter zu werden, stehen gut. Derzeit hat der VfB auf Platz sechs (Bayer Leverkusen) fünf Punkte Vorsprung.

Conference League Im dritten europäischen Clubwettbewerb tritt der Sechste der Bundesligasaison an. Derzeit vertritt der 1. FSV Mainz 05 Deutschland in der Conference League und steht im Viertelfinale (gegen Racing Straßburg). Aus heutiger Sicht wäre es wohl eine kleine Enttäuschung, würde es für den VfB am Ende „nur“ dieser Wettbewerb werden. Immerhin ist aber die Gefahr eher gering, dass die Stuttgarter nicht einmal hier vertreten wären. Denn auf Platz sieben, der kein europäisches Startrecht vorsieht, hat der VfB zwölf Punkte Vorsprung. Dort steht aktuell Eintracht Frankfurt.