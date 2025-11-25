VfB in der Europa League: Am Mittwoch live im Stream – unser MeinVfB-Countdown zur Partie in Deventer

Legt der VfB Stuttgart nach dem Sieg gegen Feyenoord Rotterdam nun gegen die Go Ahead Eagles nach? Wir stimmen euch am Mittwochabend auf die Partie im Adlerhorst ein. Seid live dabei!
Zwei Siege, zwei Niederlagen – und jetzt? Tritt der VfB Stuttgart zum fünften Saisonspiel in der Europa League bei den Go Ahead eagles in Deventer an. Am Donnerstag ertönt im Stadion „De Adelarshoorst“ um 21 Uhr der Anpfiff. Für die Gäste aus Stuttgart geht es in den Niederlanden darum, ihre Ausgangsposition im Rennen um das Weiterkommen oder gar um eine Top-Acht-Platzierung weiter zu verbessern.