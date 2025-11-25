VfB in der Europa League: Am Mittwoch live im Stream – unser MeinVfB-Countdown zur Partie in Deventer

Legt der VfB Stuttgart nach dem Sieg gegen Feyenoord Rotterdam nun gegen die Go Ahead Eagles nach? Wir stimmen euch am Mittwochabend auf die Partie im Adlerhorst ein. Seid live dabei!

Zwei Siege, zwei Niederlagen – und jetzt? Tritt der VfB Stuttgart zum fünften Saisonspiel in der Europa League bei den Go Ahead eagles in Deventer an. Am Donnerstag ertönt im Stadion „De Adelarshoorst“ um 21 Uhr der Anpfiff. Für die Gäste aus Stuttgart geht es in den Niederlanden darum, ihre Ausgangsposition im Rennen um das Weiterkommen oder gar um eine Top-Acht-Platzierung weiter zu verbessern.

Dass die Partie in Deventer eine besondere ist, zeigt schon der Blick auf die Spielstätte – lediglich rund 10.000 Zuschauer haben darin Platz, die Atmosphäre wird also eher ungewöhnlich. Und da hier schon Aston Villa von den Adlern aus Deventer besiegt worden ist, sollte der VfB gewarnt sein.

Ist er das? Wie wirkt sich das 3:3 in Dortmund auf die nächste Aufgabe des Teams aus? Wie stark sind die Eagles wirklich? Wie ist die Stimmung in Deventer? All diese Fragen diskutieren und klären wir im Live-Countdown unserer MeinVfB-Redaktion. Am Mittwochabend geht es um 19 Uhr mit dem Stream los. Dabei sind diesmal Christian Pavlic und David Scheu aus unserem MeinVfB-Team, sie werden zudem live zu den Kollegen vor Ort in den Niederlanden schalten.

Seid dabei im MeinVfB-Youtube-Kanal!

Wir freuen uns auf euch! Und bieten natürlich auch abseits dieses Livestreams alle Informationen rund um den Auftritt des VfB bei den Go Ahead Eagles in Deventer.