VfB in der Champions League: Was Atalanta Bergamo dem VfB voraus hat

1 Kraftprotz aus Bergamo: Der Stürmer Mateo Retegui ist an 48 Prozent aller Ligatore von Atalanta beteiligt, traf auch am Wochenende beim 3:0-Sieg in Neapel. Foto: Imago// Alberto Lingria

Mit 29 Treffern in elf Ligaspielen läuft das Offensivspiel von Atalanta Bergamo auf Hochtouren. Vor dem Auftritt in Stuttgart am Mittwoch übertrumpft der Europa-League-Sieger den VfB in vielerlei Hinsicht. Aber auch der VfB besitzt seine Vorteile.











Link kopiert



An diesem Mittwochabend (21 Uhr) empfängt der VfB am vierten Spieltag der Champions League das italienische Spitzenteam von Atalanta Bergamo. Dabei ist der amtierende Europa-League-Champion den Stuttgartern nicht nur in der Tabelle der Königsklasse einen Schritt voraus. Während die Stuttgarter mit vier Punkten aktuell auf Rang 18 in der Ligaphase der Champions League platziert sind, steht Atalanta mit fünf Punkten einen Punkt und einen Platz besser da.