VfB in der Champions League: Warum es für den VfB nicht zum Coup bei Real gereicht hat

VfB in der Champions League

17 Bitterer Moment eines guten Spiels: Ex-VfB-Profi Antonio Rüdiger trifft zum 2:1 für Real Madrid. Foto: dpa/Jan Woitas

Stark gespielt, gute Chancen gehabt, aber am Ende doch verloren. Was war entscheidend für das 1:3 des VfB Stuttgart zum Auftakt der Champions League bei Real Madrid? Unsere Analyse.











Was hatten sie gekämpft?! Wie hatten sie dieser atemberaubenden Kulisse getrotzt?! Wie hatten sie auch spielerisch überzeugt und Chancen kreiert?! Nicht gegen irgendwen, sondern gegen die Königlichen, den Titelverteidiger. Und wie nah war der VfB Stuttgart dran, bei seiner Rückkehr auf die europäische Bühne tatsächlich einen Punkt zu entführen aus dem Estadio Bernabéu?! Doch am Ende standen die Herren in Rot eben doch mit leeren Händen da.